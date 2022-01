Rosa Benito tira de recuerdos mientras se recupera del covid

Rosa Benito ha empezado el nuevo año aislada por coronavirus. Desde su casa de Torrejón de Ardoz ha contado a sus compañeros de “Ya son las ocho” que pasa el coronavirus con “con un dolor de cabeza muy grande, pero soy una persona que tiene muchas jaquecas en mi vida». “El viernes me hicieron la prueba y salió negativo, pero como tenía catarro me hice la prueba en casa y me ha dado positivo”, ha añadido.

Por el momento se desconoce si ella misma sabe dónde se pudo producir el contagio ni si este positivo afectará a algún otro miembro del equipo del programa del mediodía de Telecinco o al de las tardes.

«Gracias a Dios no tengo fiebre ni nada». La que fuera esposa de Amador Mohedano tiene las dos pautas de vacunas contra el virus completas, pero afirma que conoce «a gente que tiene la tercera y también lo ha cogido». Su sobrina Gloria Camila, presente ayer en el plató, le envió muchos ánimos: «Tita, te mando todo el ánimo y las fuerzas necesarias para pasarlo. Ahora tienes muchísimo tiempo. Hazte tutoriales… Mata el tiempo como puedas». A lo que Rosa respondía: «Voy a hacer meditación y a evadirme de todo».

A la excuñada de Rocío Jurado le han preguntado por las recientes declaraciones de Rocío Flores sobre su inexistente relación con su madre, Rocío Carrasco, lo que le ha hecho dedicarle una petición a ambas: «Hoy no he visto televisión, pero os estoy oyendo ahora», contestaba. «Creo que esto lo que lleva es a un sufrimiento por ambas partes. Yo lo único que pido es que se sienten madre e hija, hija y madre, y que tengan que hablar lo que tengan que hablar. No digo que sea mañana o pasado, pero que haya un día en que entre ellas lo consigan. Eso quitará mucho sufrimiento».

Desde su confinamiento, Rosa Benito ha tenido hoy tiempo para el recuerdo, publicando en su perfil de Instagram una imagen de su madre, hoy en el aniversario de su fallecimiento. “No hay un solo día que no piense ti mamá. Te quiero cada día más!Y solo pido que si volviera a nacer tener la misma familia donde nací y la que yo he creado. ❤️Te Mando cajas llenas de amor al cielo 💫11-1 se me rompió 💔”, escribe Benito.