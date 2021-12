Rocío Flores, muy dolida con su “tita” Rosa Benito: “Formo parte de tu familia”

Gente

Desencuentro

Rocío Flores se ha mostrado de lo más dolida y cabreada con su tía-abuela, Rosa Benito, por unas desafortunadas declaraciones que la ex de Amador Mohedano compartió en ‘Ya es mediodía’. Consideró que la nieta de ‘la más grande’ se había reído de ella en ‘El programa de Ana Rosa’ por el célebre momento en que quemó sus alianzas de boda en ‘Sálvame’, así que no dudó en contestarle muy enfadada: “Cuando quemé las alianzas no estaba cabreada, tenía mucho dolor, cómo su madre en muchos momentos”, señaló la tertuliana, en clara referencia a los supuestos malos tratos que Rocío Carrasco habría sufrido de parte de Antonio David.

Ahora, Rocío Flores ha aprovechado su presencia en ‘El programa de Ana Rosa’ para responder a Rosa Benito, y lo ha hecho bastante dolida y enfadada. “Tita, lo primero es que me gustaría aclararte que yo nunca me he reído de ti, ni de nadie de mi familia. Tampoco he hablado mal de ti ni de la familia”, ha comenzado diciendo la joven visiblemente afectada, casi sin poder contener las lágrimas en sus ojos. “Te estoy viendo a punto de llorar”, ha comentado Patricia Pardo, la presentadora en funciones mientras Ana Rosa Quintana sigue de baja por el cáncer de mama que padece.

“Simplemente hice una pregunta porque no conocía la historia, lo hice con el mayor respeto posible, creo que malinterpretaste lo que yo dije. Formo parte de tu familia, me gustaría que si lo consideras oportuno y decides reflexionar pues aquí estoy para cuando quieras”, ha añadido Rocío Flores, tendiendo un puente a Rosa Benito para la reconciliación.

Eso sí, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David sigue molesta con la cuñada de su abuela, especialmente por las palabras que dedicó a su padre: “Es bastante temperamental y eso que dijo me dolió mucho, me dolió porque no contesté con mala intención. Hice una simple pregunta y me dolió que utilizara esas palabras contra mí, creo que se equivocó...”.

Rosa Benito FOTO: Instagram

Además, Rocío Flores ha dejado caer que prefirió no llamar a Rosa Benito para pedirle explicaciones cuando la escuchó en ‘Ya es mediodía’ porque en ese momento estaba muy enfadada y hubiera sido peor el remedio que la enfermedad: “Si la hubiese llamado, con lo mal que lo tomé, no hubiésemos arreglado nada. Ella tampoco ha tenido la lucidez de llamarme, ni siquiera de decirme nada”, ha sentenciado.

Ahora, con las aguas más tranquilas, Rocío Flores se muestra dispuesta a habar con Rosa Benito y recuerda que la tertuliana forma parte de su familia: “Se lo digo con todo el cariño del mundo, eres mi tía y si quieres llamarme, pues aquí estoy”.