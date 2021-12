Rosa Benito para los pies a Marta Riesco y defiende a Rocío Carrasco: “¡Por ahí no vayas!”

Todo apunta a que la guerra entre Rosa Benito y Rocío Carrasco podría estar a punto de llegar a su fin, al menos en lo que a la de Alicante respecta. Tras años de distanciamiento, la tertuliana ha protagonizado varias muestras de acercamiento hacia su sobrina en los últimos días, tendiendo puentes y abriendo puertas. La más reciente ha tenido lugar en la tarde del 17 de diciembre, en ‘Ya son las ocho’, cuando la periodista Marta Riesco ha explicado la causa que Antonio David Flores mantiene abierta contra su exmujer a consecuencia del impago de la pensión de su hijo David, mayor de edad pero dependiente en materia económica.

Marta Riesco ha señalado que Rocío Carrasco no ha pagado lo que debía por la manutención de su hijo David, y ha sido entonces cuando Rosa Benito le ha parado los pies y ha dado la cara por su sobrina, un gesto impensable hace tan solo unos meses. “¡Por ahí no vayas! No voy a permitir que le eches la culpa a Rocío, porque vale que ahora el niño vale con Antonio David, pero en todo el tiempo que vivió con Rocío, él tampoco le pegó la pensión que tenía que pagarle”, ha sentenciado una encendida cuñada de la Jurado.

Marta Riesco en una imagen de archivo FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Por su parte, la periodista le ha hecho ver que no estaba culpando a nadie, sino que se estaba limitando a describir unos hechos objetivos cuyo proceso legal sigue abierto. Algo más tranquila, Rosa Benito ha reflexionado y llegado a la conclusión de que “la culpa es de los dos, del padre y de la madre, por no pagar lo que deben, y la única víctima es David”.

¿Reconciliación a la vista?

Pero no ha sido Rosa Benito la única en mostrar cierta predisposición a la hora de reconciliarse con su sobrina Rocío Carrasco, sino que Gloria Camila ha hecho lo propio desde su puesto de trabajo en ‘Ya son las ocho’. La joven, aunque considera que “yo no tengo que levantar un teléfono ni dar el primer paso para dar explicaciones”, asegura que sí está dispuesta a escuchar a su hermana si decidiera ponerse en contacto con ella.

Gloria Camila en 'Ya son las ocho' FOTO: Mediaset

Además, aunque Gloria Camila renegó de Rocío Carrasco hace años y se refería públicamente a ella por su nombre propio, en los últimos días se ha dirigido hacia ella como “mi hermana”, una muestra más, quizás inconsciente, de que deja la puerta abierta a una reconciliación.