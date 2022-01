Anabel Pantoja niega tener una aventura con su entrenador personal

La colaboradora de Sálvame ha reaccionado a las informaciones dadas por sus compañeros de Viva la Vida, concretamente por Kiko Matamoros y Raquel Bollo, reconociendo la crisis que atraviesa Anabel Pantoja y Omar Sánchez, provocada por la aparición de una tercera persona en su vida y que habría provocado la separación física de los recién casados.

Con un comunicado precipitado y mal redactado, la influencer ha salido al paso de las informaciones que aseguran que ella le habría sido infiel a su marido. Aunque nadie se ha atrevido a dar el nombre de esa “tercera persona que ha entrado en su vida”, Anabel ha desmentido que sea su amigo y entrenador personal, Javi Pantoja: “Después de todas las informaciones dadas me veo obligada para no perjudicar a tres personas que tienen familia, trabajo y vida, y no tienen nada que ver en esto. Mi entrenador e íntimo amigo es Javi Pantoja y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenos, cenas y momentos, como hasta ahora hice públicamente.- Sin ser ninguna tercera persona ya que no existe. Pido respeto para todos. Gracias”.

Según Matamoros, desde hace dos meses, “Anabel disfruta de esa otra relación de manera absoluta”.

“Tiene que ver un señor que se ha cruzado en la vida de Anabel Pantoja, por el que ha perdido la cabeza y por quien ha decidido destruir su relación, pese al escándalo que supone”, explicaba Matamoros en Viva la Vida. “Ella tenía muy clarito en su boda que su relación no iba a llegar muy lejos”, aseguraba el colaborador ya que, la persona en cuestión, se cruzó en la vida de la sobrina de Isabel Pantoja “antes de la boda”. “Desde hace dos meses, ella ya disfruta de esa relación de manera absoluta. Cada vez que viene a Madrid, se ve con él”, decía el ex de Makoke.

“No es un chico conocido. Fotos juntos no tienen, se han cuidado mucho. De un tiempo a esta parte, ella no procura estar en público con él, se ven luego”, decía el colaborador, reconociendo que él no es el único en saber de la existencia de otra persona en su vida: “Hay compañeros que eran conocedores de esto y no es un tema que manejara yo en exclusiva”.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez FOTO: Gtres Gtres

Aunque hace dos meses que, según Matamoros, se está viendo con esta persona, no fue hasta hace quince días que pactó con su marido “un cese de la convivencia” coincidiendo con su incorporación a ‘Sálvame’ : “Anabel le pidió un tiempo hace unos quince días”.