¿Qué fue de Pili y Mili?

Las gemelas Pilar y Aurora Bayona Sarriá. más conocidas como Pili y Mili, marcaron a toda una generación en los años 60. Juntas protagonizaron multitud de películas que rellenaron horas de “Cine de Barrio” y fueron una alternativa a otra niña prodigio como Marisol. Pilar y Aurora cumplen hoy 75 años.

“Como dos gotas de agua”, “Dos chicas locas, locas” (1963), ”Whisky y vodka” (1965), “Dos pistolas gemelas” (1965), “Escándalo en familia” (1966), “Un novio para dos gemelas” (1967), “Dos gemelas estupendas” (1968), “Agáchate, que disparan” (1968) o “Princesa y vagabunda” (1970) fueron algunos de los títulos que protagonizaron.

Sin embargo a partir de los años 70, el cine evolucionó hacia otro tipo de historias, no tan familiares. Ese mismo año Aurora, se enamoró de un empresario mexicano durante una de las coproducciones hispanomexicanas que rodaba junto a su hermana, y el cine pasó a un segundo plano.

Pilar Bayona si continúo en el mundo del cine y de la televisión, con mayor o menor fortuna, participando en series como “La casa abierta”, “7 vidas”, “Compañeros” o “Periodistas”.

“Después de la separación, yo no quería hablar con nadie, estuve varios días sin hacerlo. Y de pronto, me planteo qué voy a hacer con mi vida. Recuerdo que íbamos de México a España con frecuencia, y que tras la disolución aparecí en una obra de Jaime Salom, en cuyo cartel fui presentada como Pili sin Mili”. Bayona hizo incluso una portada de “Interviú” ligera de ropa y se llegó a rumorear que no tenía una buena relación con su hermana. Afortunadamente, la presencia de las dos en un programa de ‘Cine de barrio’ vino a desmentirlo.