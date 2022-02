De Ágatha Ruiz de la Prada a Tana Rivera: los mejores planes para el primer San Valentín de estos famosos

El mundo se divide en dos clases de personas: las que celebran San Valentín y las que no. Da igual que tengas o no tengas pareja, si te gusta San Valentín disfrutarás como un niño viendo corazones rojos por todas partes, querrás que te regalen flores y bombones, y, si no, te los regalarás tú, porque la vida en rojo siempre es mucho mejor.

Y si es tu primer San Valentín en pareja, como el de las parejas de famosos que detallaré a continuación, tengo la guía infalible para que el 14 de febrero sea un día que nunca olvidéis, desde una romántica cena por los restaurantes más demandados de la capital hasta una relajante jornada en los mejores y más selectos spas.

Esther Doña y Santiago Pedraz

Esther Doña y Santiago Pedraz FOTO: Raúl Terrel Europa Press

¡Qué suerte la de Esther Doña, que ha encontrado el amor tan rápido! Es que cuando Cupido dispara sus flechas, no hay corazón que se resista, aunque tenga una balanza equilibrada, como la del apuesto juez de la audiencia Nacional Santiago Pedraz. La viuda del marqués de Griñón está feliz, su rostro resplandece, y no es para menos: ya tiene casa y ya tiene novio, y encima de los más guapos.

En el Día de San Valentín, yo les recomiendo salir a cenar haciendo #ponzaning porque viven una segunda juventud y un local como Le Qualité Tasca puede hacerles dar rienda suelta a su pasión. Esther no es tan dada a la cocina como su exhijastra Tamara, pero le recomendaría que empezara acicalándose bien, con un buen delantal com motivos divertidos de puerros como el de Webos Fritos y uno de sus libros de recetas, que pueden ayudarla a que el el juez Pedraz sea conquistado por el estómago y el paladar.

Y si al final no te animas a cocinar, alguna de las fabulosas cestas de Cristina Oria para San Valentín puede sacarte del apuro, querida.

Si no van a salir de casa, es mejor que empiecen a decorarla con gusto. No sabemos si están pensando en aumentar la familia, pero las nuevas acuarelas de la artista María Miralles, llamadas Dropslove, podrían ser una inversión estupenda.

Qué maravilla estar en casa y no querer salir de ella por lo bien que huele. Eso me pasa a mí, así que les recomiendo las velas y el Room Fragance de la firma Carelia, y lo dicho, si al final aumentan la familia, tranquilos, el siguiente San Valentín podréis celebrarlo con una Baby Shower con la línea infantil de la misma marca, ¡todo queda en casa!

Pero antes, Santiago, tendrás que ir en busca de la cajita azul a Tiffanys, porque a Esther le gustan las bodas, y mucho.

Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón

Ágatha Ruiz de la Prada FOTO: airbn airbn

Qué suerte para José Manuel entrar en un mundo de color, así tan de San Valentín, tan lleno de corazones rojos siempre. Esperemos que no se empache, por eso, Ágatha, que además es muy solidaria, ha pensado que lo mejor que podría regalarle es algo tecnológico a su nuevo chico, como el Casco Capilar láser de Redenhair, para que conserve su cabellera y ella sea su eterna Dalila. Encima, este mes del amor, la firma está donando un porcentaje de todos sus productos anticaída a colaborar con la Fundación Contigo, para conseguir más fondos para la investigación del cáncer de la mujer. Si es que Ágatha es todo corazón.

Y él, ¿qué puede regalarle a ella? Ahora que está tan estupenda, debería regalarle una sesión de fotos para que siempre conserve este momento especial, y Noelia de Pepa Málaga Fotografía es la mejor captando almas.¿Habéis visto que Ágatha siempre luce una mirada estupenda? Las pestañas largas le van al igual que el look setentero de Cher, actriz y cantante que utiliza la firma Mäka Lash Booster, porque Ágatha siempre se adelanta a las tendencias o crea las suyas propias. Y sí, tiene un rico mundo interior de fantasía, por lo que podrías acertar, José, si le regalas la primera novela de la actriz Ángela Cremonte, «Todos mienten a la noche», pero no es una indirecta.

Dolores Delgado y Baltasar Garzón

El juez garzón y Dolores Delgado FOTO: Archivo La Razon

El viaje a Roma no fue la primera vez que se les veía juntos, ya habían disfrutado de una comida íntima en La Manduca de Azagra, donde ella, delante de todos los comensales (yo fui testigo), le dio un bolsón de Hermes como regalo de San Valentín.

Este año, celebran su primer San Valentín casados y lo hacen estrenando mansión en Ciudalcampo con vistas a un encinar, huerto propio y gallinas ponedoras que cuidan con esmero.

Como veo que les gusta mucho la vida de campo, pero les conozco y no quieren renunciar al lujo – la famosa izquierda caviar– a Baltasar le encantaría pasar San Valentín en Las Caldas Villa Termal . Ubicado a 8 km de Oviedo, ofrece dos tratamientos corporales en pareja que cumplen con la clásica tradición: chocolate, cava y flores, tres de los imprescindibles en los regalos estrella de San Valentín.

Aunque sé que a ella le gustaría más disfrutar de un programa de salud y belleza en el lujoso Royal Mansour, propiedad del Rey de Marruecos.

Si se quedan en Madrid, harían el brunch más cañí en Canopy By Hilton Madrid Castellana en colaboración con la chef Paola Freire.

Y terminarían el día en Hammam Al Ándalus, los baños árabes de Madrid. Jardines de agua y silencio en el centro de la ciudad, llenos de mimo y relajación, en un ambiente casi mágico.

Tana Rivera y Manuel Vega

Tana Rivera y su novio Manuel Vega FOTO: CRISTOBAL_DUENAS GTRES

La hija de La Duquesita debería tener cuenta de cargo en el establecimiento del mismo nombre, así que la cajita azul con alguna de sus delicias podría ser una buena manera de empezar el día, en plan «Desayuno con diamantes», con esos exquisitos cruasanes del número 2 de la madrileña calle de Fernando VI.

Tana es muy aficionada a la ropa, y seguro que su nuevo novio acertaría con una firma de diseño a medida de Bilbao que usa materiales sostenibles y tiene un nombre tan refrescante como Mandarino Limón. Manuel, el mono negro de micropana sería un must para ella, ¡de nada!

Ella, tan amante de los animales, seguro que disfrutaría apadrinando algún animal de la Fundación del Santuario Gaia con la que colabora la firma Planthia, vegana, sostenible y, por supuesto, cruelty-free. Así que, Manuel, también podrías acertar con un lote de sus productos.

Y tú, Tana, a tu querido empresario le podrías sorprender con una escapada romántica a algún recóndito lugar de Portugal, como la Reserva Alecrim para hacer glamping bajo la luz de las extrellas... ¡Obrigada, Tana!