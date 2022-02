Condenado el exfutbolista Samuel Eto’o a reconocer a su hija Erika

Samuel Eto’o era por entonces judaor del Real Madrid cedido durante un tiempo al Español. Conoció a Adileusa “Dee Dee” Do Rosario, de 18 años, y natural de Cabo Verde, en la discoteca Barnon, en Madrid. El inicio de la relación fue relativamente sencilla ya que la hermana de Dee Dee salía con Rui César, también futbolista.

“Me quedé embarazada en febrero. En cuanto lo supe, se lo dije y la relación se acabó ahí. Me dijo que no quería saber nada de mí. Luego conocí que mi caso no era el único”, relataba Do Rosario. Erika nació el 15 de noviembre de 1999. El futbolista dio su palabra de que se haría cargo del bebé pero nada más se supo de él, hasta que Erika cumplió 18.

Durante los primeros años de vida de Erika, su madre trató de contactar con el futbolista por todos los medios. “Era imposible localizarlo, me decían que no constaba su domicilio, lo cuál es absurdo. Es escurridizo y tiene una sangre fría alucinante”. Dado que cualquier intento fue estéril, así que desistió durante mucho tiempo. Se casó, tuvo otra hija –Ainhoa, de 16 años– y cuando volvió a reunir fuerzas, decidió acudir a los tribunales.

El pasado mes de julio, el juez determinó concederles 1.400 euros mensuales en concepto de pensión de alimentos. La vista quedó fijada para el pasado 3 de febrero en un juzgado de Madrid. Hoy ha salido la sentencia por la que se obliga al exfutbolista a reconocer a Erika como hija biológica.