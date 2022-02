Productos que crean adicción: estos son los “must have” de belleza que no puedes perderte

En los últimos años, los avances de la ciencia en el campo de la industria cosmética han sido espectaculares. Las texturas, los envases, los ingredientes y las formas de aplicación han evolucionado para ser cada día más efectivos y hacerte más bella. Pero hay productos míticos, productos que siguen enganchando aunque tengan años que crean verdadera adición. Os hago selección de mis imprescindibles, que además coincide que siguen siendo superventas .

CRÉME DE CORPS DE KIEHL’S

Es una excelente hidratante corporal, para la piel muy seca o descamada, que la deja muy suave sin rastro graso. En tiendas Kiehl’s y Kiehls.es (50€ €, 500ml).

MAGIC CREAM DE CHARLOTTE TILBURY

Empezó como un secreto de belleza adorado por todos tras bastidores. Durante años, Charlotte mezcló su ‘hidratante mágica,’ formulando así una ‘crema milagrosa de ensueño’ que permitía preparar y transformar el aspecto de la piel cansada y apagada de las modelos durante la Fashion Week. Se ganó el apodo de ‘crema milagrosa que recupera el cutis en un instante’ y no tardó en convertirse en la clave para mejorar la piel de todas las estrellas y supermodelos antes de una sesión de fotos. La Magic Cream pasó rápidamente a ser considerada un TESORO INTERNACIONAL, adorada por millones de personas en todo el planeta, ganadora de incontables premios y un tarro se vende CADA DOS MINUTOS. PvP: 64,99€

PRO COLLAGEN MARINE DE ELEMIS

Un potente cóctel de algas marinas -complejo exclusivo de Elemis elaborado a base de 12 tipos distintos de algas seleccionadas por sus propiedades hidratantes- Marine Cream es la joya de la corona que acumula más de 50 premios. Pvp: 130€.

METEORITOS DE GUERLAIN

Son quizá el producto más conocido de la marca, Guerlain , una de las más prestigiosas. Y puede que también uno de los productos de maquillaje más conocido de todos los tiempos. Se trata de los famosos Meteoritos, un polvo iluminador en forma de perlitas que debe ser el cosmético más imitado.

Pero ¿qué son los Meteoritos? son perlitas de colores (cada color con una función óptica al aplicarlos) que se aplican con pincel a la medida de un polvo compacto y que iluminan, matifican y en general mejoran el acabado del rostro de tal manera que sus fans dicen que te puedes volver adicta ya que además dan un toque de jugosidad y buena cara al momento. Precio: 49′90

KLORANE CHAMPÚ SECO

Un Champú en seco que es un clásico de farmacia y adoran, entre otros, Karl Lagerfeld y Gwyneth Paltrow, que ha afirmado esto: “Si quieres mantener tu peinado y no tienes tiempo para lavarlo, este champú es perfecto, va directo a tus raíces y les da volumen”. Precio: 150 ml/11,49 €

AGUA TERMAL DE AVENE

Se trata de un spray micronizado de agua del manantial de Avène , bacteriológicamente pura, mineralizada y con Ph neutro, que sirve un poco para todo en verano: desde hidratación en ambientes secos (ejemplo avión) pasando por refresco de la piel en la playa o simplemente por la calle.

Otros usos del agua termal en spray son: fijar el maquillaje, despejarse tras una siesta, después de cualquier operación que irrite la piel (ejemplo, después de depilarse) e incluso para relajar los ojos tras un día intenso de ordenador. Precio:11,50€

FULL-ON PLUMPING LIP POLISH de THE BUXOM

El gloss más vendido aumenta el volumen de los labios con un delicioso escalofrío y aportando un acabado ultra-brillante.

Este gloss voluminizador, número uno en ventas, proporciona un brillo hipnótico con una ligera sensación de frescor y cosquilleo. La exclusiva combinación de péptidos potencia el volumen y las vitaminas A y E hidratan y suavizan para unos labios carnosos. Disponible en una gran variedad de tonos con acabado perlado, brillante o glitter que transforma tus labios de una pasada. PVP: 18,99€

LABIAL LÍQUIDO MATE STAY DE MAYBELLINE

No busques más. Si quieres lucir un maquillaje de infarto, necesitas el labial líquido mate Super Stay de Maybelline New York. Con un acabado mate terciopelo y una duración de hasta 16 horas, el producto no reseca ni cuartea los labios. Además, gracias a su nueva fórmula enriquecida con una alta concentración de pigmentos, obtienes el color intenso que tú quieras durante todo el día sin retoques. PvP : 9,99€

BASE MAQUILLAJE DOUBLE WEAR ESTEE LAUDER

Si estabas buscando una base de maquillaje que te dure 24 horas y que se mantenga perfecta con el calor o la humedad, tu deseo se ha hecho realidad. La base de maquillaje de larga duración de Estée Lauder es perfecta para todo tipo de pieles. Además, protege del sol y del ambiente con un filtro solar físico con SPF10 y antioxidantes. De esta forma, ayuda a retrasar el envejecimiento prematuro de la piel, obteniendo un rostro rejuvenecido y saludable. PVP :120€

HAIR TREATMENT UNIQ 1 REVLON

Si estás harta de que se te encrespe el pelo y de tener el cabello dañado por el secador o la plancha, necesitas el Hair Treatment de Revlon. Una mascarilla sin aclarado que dejará tu pelo brillante como recién salido de la peluquería. Siendo apto para todo tipo de cabellos, previene las puntas abiertas y posee un gran efecto desenredante que te permitirá pasarte el cepillo sin tirones. PvP: 10,95€

LAPIZ DE OJOS DE ESSENCE

Se acabaron los tutoriales imposibles para hacerse el eyeliner perfecto. Gracias a los delineadores de ojos de Essence y a su formato retráctil, maquillarte nunca había sido tan fácil. Y lo mejor de todo es que duran hasta 18 horas y son resistentes al agua. Luce una mirada de infarto durante todo el día gracias a los perfiladores de Essence. PvP:1,89€

BB CREMA ANTIMANCHAS GARNIER

Si quieres prevenir la aparición de arrugas y manchas a la vez que proteges tu piel de la luz del sol, la BB Cream anti-manchas de Garnier está hecha para ti. Con una protección solar SPF50, ofrece una alta protección frente a los rayos UVA y UVB, a la vez que deja una piel uniforme y corregida. Además, gracias a la glicerina vegetal, aporta una gran hidratación durante 24 horas, y vitamina E con propiedades antioxidantes. Pvp: 9,99€