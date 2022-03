Lequio, sobre Isabel Pantoja: “Pena me da la quiosquera y toda la gente a la que le debe dinero”

Alessandro Lequio ha opinado hoy en el club social de “El Programa de Ana Rosa” sobre las imágenes de Isabel Pantoja en el juicio celebrado ayer en Málaga y en la que ella acudía por un presunto delito de cooperación con un delito de insolvencia punible. Durante el juicio, la cantante rompía a llorar y se mostraba más frágil que nunca.

Sandra Aladro declara que “le impactó la imagen de una Isabel Pantoja como nunca la habíamos visto”. Además, recuerda el juicio del “caso Malaya”: “Ella tenía otra fuerza, otro estado de ánimo... ayer vi a una mujer absolutamente destruida”. Por su parte, Beatriz Cortázar reflexionaba sobre que “la justicia tiene que proteger también a la gente cuando va a declarar a un juzgado”.

Por su parte, Alessandro Lequio sentenció con dureza: “La sensación que me produjo todo lo que vimos ayer es que esta señora es una caradura, que está obsesionada con no pagar y no me da ninguna pena”. Por otro lado, el colaborador asegura: “Su hija me da toda la pena porque es la que más está sufriendo por lo que ve y por los continuos desprecios de su madre”. Además, añade: “Pena me da la quiosquera y toda la gente a la que debe dinero”.