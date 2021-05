Las “cartas de la vergüenza” de Alessandro Lecquio

Tres cartas, tres párrafos, tres perdones y tres vueltas a empezar. Los malos tratos que sufrió Antonia Dell´Atte a manos de Alessandro Lecquio fueron reconocidos expresamente por él, dejando por escrito, las pruebas que exculparon a la musa de Armani cuando se atrevió a dar voz a su sufrimiento y relatar que había sido una mujer maltratada. La querella por calumnias interpuesta por el Conde Lecquio a raíz de sus declaraciones, acabó archivada al considerar el juez que “había elementos suficientes para que se dé la «exceptio veritatis», lo cual quiere decir que la señora Dell´Atte decía la verdad en las manifestaciones que había hecho”.

Las pruebas por las que se ordenó el archivo de las actuaciones eran la denuncia que presentó en 1991 en la comisaría de Chamberí, donde le acusa de malos tratos físicos y psíquicos y unas cartas que le mandó el propio Lequio, donde reconoce haberle maltratado y le pide perdón. La denuncia, tachada de falsa por Lecquio cuando se hizo pública, acabaría siendo retirada por la modelo en un intento de la modelo de acabar con la guerra judicial y mediática entre ambos y proteger a su hijo Clemente.

Treinta años después de que interpusiera la denuncia a Lecquio, la italiana vuelve a la carga, espoleada por las declaraciones de Ana Obregón acusándola de haber falsificado dicho documento. Así, ha concedido una entrevista a La Vanguardia en la que muestra, por primera vez, las cartas escritas por Lecquio a finales de los años 80 en las que reconoce que le ha pegado en más de una ocasión.

Bofetadas, amenazas y golpes que tuvieron lugar, incluso, cuando Antonia estaba embaraza de su hijo Clemente

Fueron al menos tres veces, según se desprende de las tres cartas que ha facilitado Antonia al periódico mencionado. Como muestra, reproducimos tres extractos de las mismas, en las que el colaborador de Ana Rosa Quintana, pide perdón a Antonia por sus golpes y le promete, una y otra vez, que “no volverá a ocurrir.”

El Conde Lequio, bañándose en Mallorca AC / PB /© KORPA 27/07/96 MALLORCA *** Local Caption *** ALEJANDRO LEQUIO DURING A SUMMER VACATION IN MALLORCA

“Mis reacciones tienen que interpretarse como reacciones de una persona locamente enamorado que quiere que nada ni nadie estropee nuestro mundo o nuestra vida. Prometo mejorar, seguro que lo que ha sucedido no volverá a ocurrir” le dice Lequio a su esposa justificando sus “reacciones” como una locura de amor.

“Antonia, me he vuelto a equivocar, me he dejado llevar por los nervios, te aseguro que no era mi intención y nunca lo será hacerte daño a ti o a nuestro hijo...Quisiera que olvides lo que ocurrió ayer noche. Quisiera que lo sucedido no dele huella ni en tu cabeza ni sobre todo en tu corazón. Soy nervioso y algunas veces reacciono de peor modo posible...” le escribe tras golpearla cuando Antonia esperaba al único hijo que tuvo con el primo de Don Juan Carlos de Borbón.

“Quisiera que no hubiera ocurrido nunca más, que nuestra relación fuera virgen y no plagada de bofetadas y amenazas. Sin embargo, ha vuelto a suceder, en mi cabeza vuelven a la memoria todas las promesas, juramentos pactados entre nosotros. Es todo válido, nada ha cambiado si no es el hecho de que te he vuelto a pegar...¿Quieres volver a empezar?” le pregunta en una de las misivas más explícitas en las que habla de “bofetadas y amenazas”.