Kiko Rivera da la cara por su madre, Isabel Pantoja, y carga contra su hermano Francisco: “Se puede volver en tu contra”

Ayer, Isabel Pantoja se enfrentó a uno de los peores días de su vida. La tonadillera acudió al Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga para prestar declaración en calidad de acusada de “cooperadora necesaria” de un supuesto delito de insolvencia punible, enmarcado en la venta de su finca ‘Mi Gitana’ que se produjo en el año 2015. Las imágenes mostraron a una cantante devastada ante la presión mediática que generó su regreso a una sala judicial, y buena parte de la opinión pública criticó que no se hubieran establecido algunas medidas para asegurar su integridad física y moral.

Fue su familia, como Isa o Anabel Pantoja, quien más reprochó la ausencia de vayas u otros elementos disuasorios, y hoy ha sido su hijo Kiko Rivera quien, pese al distanciamiento que todavía hay entre ellos, ha roto una lanza a favor de su madre. “Ayer fue un momento complicado. Soy humano, tengo corazón y no fue un momento precisamente bonito”, comienza diciendo el DJ en su cuenta oficial de Instagram. “Cuando estamos en caliente y enfadados podemos llegar a decir cosas que realmente no sentimos. Así somos los humanos”, añade.

Kiko Rivera asegura que, pese a todo, espera con todas sus fuerzas que Isabel Pantoja pueda salir indemne de esta situación, aunque aprovecha también para cargar una vez más contra su tío Agustín: “Deseo de corazón que a mi madre no le suceda nada malo, aunque ya es hora de que se ponga en manos de gente que le pueda ayudar y, aunque le duela, separarse de quien no le hace bien”.

La cantante Isabel Pantoja, en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga FOTO: Álex Zea Europa Press

Además, también parece enviar un claro reproche a su hermano, Francisco Rivera, que ayer celebró lo que estaba ocurriendo a Isabel Pantoja y aseguró alegrarse de su dolor: “La mejor defensa no es atacar y alegrarse del mal ajeno. Se puede volver en tu contra, eso deberían de aprenderlo algunos. Si te equivocas, pagas, y eso es algo que, por suerte o por desgracia, para otros es así”.

Por último, Kiko Rivera ha recalcado que, pese al dolor que sintió ayer al ver a Isabel Pantoja enfrentarse a semejante situación, él ya no se siente parte “de esa familia” y permanece ajeno. “Pero eso no quita que ayer fuese un día de mierda. Recuerden siempre: soy humano, y aunque no quiera saber nada de esto, no deja de ser mi madre”. Un mensaje cargado de intención con el que parece solidarizarse con la tonadillera, aunque manteniendo la distancia que ahora les separa.