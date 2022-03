Manuel Bandera: “No pienso en la jubilación, aún me queda mucho por hacer”

Es uno de los grandes actores del teatro musical y de la televisión. A sus 61 años, Manuel Bandera se encuentra totalmente volcado en la función «A Chorus Line», de la cual se puede disfrutar en el Teatro Calderón de Madrid. Un musical producido por Antonio Banderas, con el que el protagonista de esta información mantiene una estrecha relación en la actualidad. Sin miedo al futuro incierto que le depare su profesión y después de cuatro décadas de dedicación al mundo del arte, el malagueño no piensa, ni mucho menos, en el momento de jubilarse y de dejar los escenarios. Su admiración y sus emotivas palabras hacia una retirada Concha Velasco, su secreto para mantener su matrimonio después de treinta y cinco años, y mucho más, a continuación.

Está arrasando «A Chorus Line» en Madrid... ¿Qué ha supuesto para usted este proyecto?

Supone para mí haber vuelto a hacer un musical grande, que en este caso vienen desde Brodway a montarlo. El hecho de trabajar con gente tan preparada y con tantas ganas de darlo todo en el escenario es muy importante.

¿Tiene algún proyecto más aparte de este musical?

Estoy al 100% con «A Chorus Line» hasta el 29 de mayo que acabamos en Barcelona. Después tocará esperar a que salga el siguiente proyecto. En verano me iré a Torremolinos a hacer un espectáculo flamenco todos los viernes durante julio y agosto, pero es solo por entretenerme y no estar de brazos cruzados hasta que venga otra cosa.

¿Cómo gestiona el hecho de que el trabajo no siempre llame a su puerta?

Se gestiona como se puede (risas). Para empezar, intentado no ponerte nervioso, que no llegue la ansiedad y el estrés porque no suena el teléfono. Yo aprovecho el tiempo, porque luego vienen varios proyectos a la vez y ya no tienes tiempo para uno mismo o para la familia.

De Izquierda a derecha, Isak Ferriz, Marta Hazas, Manuel Galiana, Pep Munné, Manuel Bandera y Carles Francino, en una de sus funciones

¿La pandemia le ha afectado mucho a nivel laboral?

Se trabaja de una manera muy tensa, pero yo he tenido mucha suerte. Hice teatro y televisión durante la pandemia y no me ha faltado el trabajo.

¿Piensa en la jubilación?

No, no, no. Por edad me acerco, pero no. Siempre hay nuevos proyectos y cosas interesantes que hacer. En este país se están haciendo cosas muy buenas en el terreno audiovisual. Me queda mucho por hacer, espero.

Oiga, ¿por qué le siguen vinculando a Antonio Banderas?

«A Chorus Line» es una producción suya. Tuvo la gran idea de pensar en mí para que le sustituyera en esta función, y desde ahí hemos empezado a tener una relación más estrecha. De vez en cuando lo llamo y hablo con él, pero antes de esto apenas existía relación entre nosotros.

Imagino que sabe la situación actual en la que se encuentra Concha Velasco a raíz de su ingreso en una residencia de mayores... ¿Qué legado artístico ha dejado para usted?

Concha ha sido la mejor actriz que ha tenido este país. Ha trabajado como nadie y ella sí que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y lo ha demostrado todo. Ahora ha llegado el momento en que su estado físico le ha impedido seguir con su carrera. No tendríamos que esperar a que no esté para darle el sitio que se merece ni tampoco es justoque se desvirtúe su imagen después de tanto tiempo. Hay que cuidarla, que es lo que están haciendo sus hijos. Hace tres semanas vino a vernos al espectáculo y fue una de las noches más emocionantes que recuerdo.

Ángela Molina y Manuel Bandera, Las cosas del querer FOTO: . La Razón

Concha también fue hace poco a ver la obra de Jorge Javier Vázquez, ¿qué le parece que rostros de la televisión ajenos al mundo de la interpretación protagonicen espectáculos teatrales? ¿Lo considera intrusismo?

Yo en realidad también fui un intruso, porque yo no vengo de escuelas de interpretación. Yo era un bailarín, y cuando estaba a punto de volver a mi carrera apareció la interpretación y empecé humildemente a aprender y a ejercer esta profesión. Respecto a la pregunta, cada cual con su dinero puede hacer lo que le dé la gana, y si quiere producirse una función de teatro y eso es rentable para algún empresario... El público ya sabrá lo que quiere ir a ver, porque en Madrid hay una cartelera impresionante para elegir. El tiempo acaba poniendo todo en su sitio, pero si la persona que hace este trabajo no sirve o no da la talla en esta profesión, el tiempo lo coloca en su lugar, porque la gente que lleva mucho tiempo haciendo teatro son actores muy buenos.

Cambiando un poco de tercio, ¿cómo hace Manuel Banderas para presumir de un matrimonio tan fuerte con Marisol Muriel desde hace casi 35 años?

Se hace con mucho trabajo, esfuerzo y con el día a día, intentando que la rutina no pueda con la pareja. La convivencia de una pareja durante tanto tiempo y en esta profesión es muy difícil, pero lo importante es que exista mucho amor, que quieras mucho a la otra persona y que quieras compartir tu vida con ella.

Algo que parece normal, en la actualidad cada vez se ve menos...

Sí, mi caso no sé por qué pero es destacable. Ahora mismo la gente creo que no se compromete a la hora de compartir su vida con otra persona durante tanto tiempo.

En su caso, además, con un hijo que, por cierto, decidió no seguir sus pasos artísticos.

Estudió Educación Física pero ahora está a tope con su canal de Twich. Él es muy tímido, y aunque le encanta nuestro mundo, no le ha dado por esto.