Muere de cáncer la hermana mayor de la periodista Cristina Saavedra

La periodista gallega Cristina Saavedra ha perdido este martes a su hermana mayor, que ha muerto en La Coruña a causa del cáncer que padecía. Había nacido en 1971 y era madre de dos hijas adolescentes. Un duro revés para la familia que hace tan solo ocho meses despedía a la menor de las hermanas y a la abuela en junio de 2021.

Hace pocas horas, la presentadora había dado a conocer en redes sociales los duros momentos que estaba atrevesando la familia debido a la hospitalización de su hermana mayor, cuya situación, segun ella misma era “de extrema gravedad”.

En este hospital hay enfermos despidiéndose de la vida. Enfermos en sus últimas horas con cáncer terminal. Y se han puesto a rodar una película. Así que el familiar del paciente pide coger el ascensor para ver a su mujer y le dicen que espere que están rodando! (Y sigo) pic.twitter.com/NF289Qpec0 — Cristina Saavedra (@csaavedra_) March 27, 2022

«Sí, luchar es bregar, abrirse paso en la vida (DRAE). Es levantarte de la cama molida tras la quimio para desayunar con tus hijas. Es secarte las lágrimas cuando te quedas con los mechones en la mano tras lavarte el pelo. Llamemos a las cosas por su nombre. Sin miedo», aseguraba hace unos meses. «Lucho al lado de mi hermana, segura de que la vida no me va a robar a otra hermana tan pronto», afirmaba.

Este domingo compartió en redes sociales la dura experiencia que ha atravesado la familia durante la convalecencia y hospitalización de su hermana en cuidados paliativos. Lo hacía criticando que en el hospital donde esta se encontraba ingresada la rutina de los pacientes más graves se había visto alterada por el rodaje de una película.

«En este hospital hay enfermos despidiéndose de la vida. Enfermos en sus últimas horas con cáncer terminal. Y se han puesto a rodar una película. Así que el familiar del paciente pide coger el ascensor para ver a su mujer y le dicen que espere que están rodando!», escribía.

«Tampoco por las escaleras porque están rondando. Que espere. Oigan, que la vida de mi hermana se va, que no hay minutos. Y sí, larga vida al cine, con todo respeto pero señores del Sergas este no es el lugar para un rodaje, aquí corre el tiempo. Hay mucho dolor. Mucho. Desgarra», afirmaba la periodista ese día a través de sus redes sociales. «Tampoco había plaza en el párking público. Estaba ocupado por el equipo técnico de la productora. Vallado por el Concello. No, hombre, todos apoyamos la cultura, también lo hacía mi hermana, pero a ella no le quedan tantos minutos». «Qué dolor y qué vergüenza. Disfruten cuando salga de la película», concluía.