Jason Momoa y Kate Beckinsale, ¿pareja sorpresa? tras los Óscar

Las fiestas posteriores a los Óscar sirven de punto de encuentro de los actores y actrices que aprovechan para saludar a sus amigos, celebrar sus triunfos y hacer también nuevos contactos. También para encontrar el amor. En este 2022 los protagonistas de una de estas fiestas fueron Jason Momoa, de 42 años, y Kate Beckinsale, de 48.

La pareja fue “pillada” en la fiesta de Vanity Fair en la que, según algunas fuentes han contado a E! Online, se buscaban con la mirada. Estuvieron conversando buena parte de la noche, y cuando no estaban juntos, no se perdían de vista. Algunos testigos aseguran que hasta el actor le prestó su chaqueta para que Kate no tuviera frío. La actriz, que llevaba un espectacular vestido con transparencias de Zuhair Murad, agradeció el gesto con una sonrisa muy cómplice.

Ninguno se ha pronunciado acerca de esas imágenes y cada uno ha compartido en sus redes sociales sus propios recuerdos de la fiesta: Momoa junto a sus compañeros como Josh Brolin, Javier Bardem, Timothée Chalamet y Zendaya, y Kate, los detalles de su vestido.

Jason Momoa y Lisa Bonet anunciaban a mediados de enero el fin de su matrimonio, después de dieciséis años juntos y dos hijos, Nakoa-Wolf, de 13 años, y Lola, de 14. “El amor entre nosotros continúa y ha evolucionado de maneras que merecen ser conocidas y vividas. Nos liberamos el uno al otro para ser las personas en las que nos estamos convirtiendo” señalaban en un comunicado.

Kate Beckinsale por su parte estuvo casada con el director de Underworld Len Wiseman, desde 20214 a 2019. La intérprete tiene una hija de 23 años, Lily, fruto de la relación que mantuvo con Michael Sheen, con quien salió desde 1995 a 2003.