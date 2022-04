Dabiz Muñoz entra al trapo y responde así a una ‘hater’ que criticó su “pinta guarra”

En los fogones, hay debates que siempre dividirán a los comensales: la pizza con o sin piña, hervir la pasta con o sin aceite, y en el caso español, la tortilla de patatas: con o sin cebolla. Dabiz Muñoz, uno de los mejores chefs de la gastronomía patria, lo tiene claro. “Sin. El problema de la cebolla pochada dentro de una tortilla es que aporta dulzor, y, organolépticamente, el dulzor no casa con el huevo. Patata, huevo y aceite. Nada más”, sentenció el cocinero en su cuenta de Twitter. Una respuesta que ha dado mucho que hablar, aunque ha sido la reacción de una de sus seguidoras lo que más polémica ha generado.

Con muy poco tacto y respeto, la usuaria ha dejado claro que no comparte la respuesta del chef y que prefiere la tortilla de patatas con cebolla, cargando de paso contra Dabiz Muñoz y su apariencia física: “¡Porque él lo diga! Con esa pinta guarra que lleva...”. El cocinero, que no suele entrar al trapo en estos casos y evita contestar a los comentarios de sus ‘haters’, no ha podido evitar responder con un comentario tan breve como lleno de sorna.

Dabiz Muñoz ha parafraseado las palabras de la usuaria que criticó su “pinta guarra”, añadiendo a las declaraciones entrecomilladas el emoticono de una caca sonriendo. La réplica del chef ha dado mucho que hablar en Twitter y cuenta con más de 100 ‘me gusta’ por parte de sus seguidores. “Es una falta de respeto que no se debe consentir”, ha puntualizado uno de ellos.