Dabiz Muñoz llena las mesas de DiverXO en veinte minutos

«Me paso por aquí justo antes del servicio de DiverXO, porque una vez más estamos muy agradecidos por vuestro apoyo y confianza. Esto no hace más que constatar que tenemos los mejores clientes del mundo y nos sentimos muy afortunados. Hemos vuelto a llenar las reservas hoy por la mañana en muy poquitos minutos. Ahora, lo único que nos queda es devolver tanto cariño y confianza haciendo el mejor DiverXO posible, que volemos muy alto, que vengáis a casa y disfrutéis como nunca». Con estas palabras, Dabiz Muñoz agradeció a través de Twitter a aquellos clientes que se hicieron con su mesa para enero de 2022. Recordemos que abre las reservas a las diez de la mañana del día 1 del mes anterior, así que fue el miércoles cuando anunció que el primer mes del nuevo año tenía lleno el DiverXO «más único, más libre, más radical, más creativo y al límite del sabor. Vamos en busca de nuestra mejor versión empujando los límites. Queremos volar lo más alto que podamos imaginar», escribió en su red social.

Las mesas han volado a pesar de que se haya atrevido a subir el único menú que ofrece un 46 por ciento. Así lo publicó Paz Álvarez en Cinco Días y desde entonces, la polémica está servida. Sin embargo, por muchas críticas y opiniones que le hayan llovido, ha dejado demostrado que se lo puede permitir. Y que, para ir a su templo de la vanguardia y la creatividad más absoluta, el que no corre, vuela. Durante este mes, disfrutar de los lienzos que componen «La cocina de los cerdos voladores», la misma que lleva a los comensales de viaje por su cocina hedonista, golosa y creativa, por la culinaria de vanguardia en la que todo es posible, cuesta 250 euros, sin contar los vinos propuestos por Miguel Ángel Millán, por cuya selección hay que añadir a la cuenta final 150 más, mientras que quien escoja el «maridaje para altos vuelos» debe sumar 300 más, además del precio del café y el agua. Complementos a añadir a los 365 que cuesta a partir de año nuevo, además también de la armonía líquida en la que no se ha anunciado cambio de precio. ¿La novedad? Hasta ahora, era necesario comprar un ticket, como cuando acudes a una ópera o a un partido de fútbol o un concierto, cuyo precio por persona era de 125 euros, que correspondía al 50 por ciento del menú sin bebidas, dinero que era descontado de la factura final, mientras que desde enero, la cosa cambia. Se paga por adelantado el menú íntegro, los 365 euros por persona y una vez allí, las bebidas. Para que te devuelvan íntegro el importe, has de cancelar con dos semanas de antelación. Los lienzos que lo forman cambian según los ingredientes de los que se encapriche el chef.

Al convertir su tres estrellas Michelin en el restaurante con la propuesta más valiosa de España, no queremos utilizar la palabra caro, porque es una palabra muy subjetiva, su intención, ya la dejó caer en alguna ocasión: que DiverXO siga siendo un espacio único en el mundo y un negocio sostenible en el que sirve muchos ingredientes en cada elaboración, que hay que pagar su valor, que también ha subido, su transporte y contar con un personal numeroso, necesario y cualificado.

La siguiente reflexión: ¿Merece la pena invertir el dinero en comer en DiverXO? Durante estos días, hemos escuchado críticas y opiniones de todo tipo, pero, cuidado, hablamos de uno de los mejores restaurantes del globo y del mejor cocinero del mundo, reconocimiento que obtuvo hace unos meses, que le llevó a liderar la prestigiosa lista internacional «The Best Chef Awards». La exclusividad tiene un precio y el concepto de lujo ha cambiado: «Los últimos años en el mundo XO han sido muy intensos y brutales, pero mi equipo y yo tenemos claro que esto es solo el comienzo y que lo mejor está por llegar. No hay límites a la vista» dijo al recibir el galardón en Ámsterdam. Asimismo, ha colocado DiverXO entre los mejores restaurantes del planeta, al saltar al puesto 20 de los 50 Best Restaurants.

Apasionados del buen comer, viajeros gastronómicos, cocineros e, incluso, Rosalía, quien ha escrito en Twitter que: «Fui a DiverXO y lloré de lo bueno que estaba. Dabiz Muñoz, mi chef favorito del mundo entero».