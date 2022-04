Ana Rosa Quintana vuelve a televisión en septiembre

Ana Rosa Quintana continúa su lucha contra el cáncer, la enfermedad que hace ya cinco meses la apartó de las mañanas de Telecinco. Sin embargo, la periodista ha acordado ya con Mediaset su vuelta frente a las cámaras para conducir el programa que lleva su nombre. Será en septiembre cuando Ana Rosa retome su rutina de verdad.

El pasado mes de noviembre, la veterana periodista anunció en directo que había sido diagnosticada de cáncer. “Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado: no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia”.

Desde entonces, ha vivido centrada en su tratamiento médico y en su recuperación. Tras pasar unos días en Sotogrande, junto a su marido Juan Muñoz, Ana Rosa se someterá estos días a una intervención quirúrgica como parte de ese tratamiento que le permitirá volver a su programa con el inicio del curso escolar, según El Confidencial Digital.

Ayer, sus compañeros de programa, encabezado por Patricia Pardo, tuvieron un emotivo detalle al dedicarle en directo una mona personalizada con la que le deseaban una rápida recuperación.