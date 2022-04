El llanto amargo de Dani, el hijo secreto de Dioni, de “Camela”

Se llama Dani, tiene treinta años y es hijo biológico de Dioni Martin Lobato, componente del dúo “Camela”. Le guste o no al cantante, la Justicia determinó en su momento que existía esa paternidad. Pero en sus tres décadas de vida, Dani, que es autista, no ha recibido ni una sola llamada ni una mínima muestra de cariño de su progenitor.

El artista intentó por todos los medios que no saliera a la luz pública la existencia del muchacho, pero al desvelarse la identidad de Dani, el treintañero esperaba algún gesto de acercamiento de su padre… que no se ha producido.

Desde el entorno del artista nos llega el convencimiento de que “Dioni no tiene la menor intención de hablar con ese chico, ni tampoco conocerle. Le pasa una pensión alimenticia todos los meses y cree que con eso cumple. No sería la primera vez que le decimos que mande un whatsapp a Dani cada cierto tiempo, no le cuesta nada hacerlo, pero se cierra en banda y no escucha los consejos.”

Mientras tanto, el silencio del padre origina las lágrimas de un hijo que sería capaz de perdonarle todo con tal de conocerle. Dani es sensible y cariñoso, nos dice Gema, su madre, y “daría cualquier cosa por escuchar la,voz de Dioni al otro lado del teléfono”. Deseo vano. Dioni, ni habla ni contesta.

Su corazón no se resiente ante la petición reconciliadora de su hijo, sigue en sus trece, no le preocupan los llantos de un hombre con alma de niño. Ni se inmuta. Esconde sentimientos, si es que los tiene, se desmarca completamente de quien le pide algún gesto amable. No es cuestión de dinero, sino de humanidad.

La,de,Dioni es una actitud egoísta e incomprensible de quien derrocha cariño con los concursantes infantiles del programa “Idol kids”, del que es jurado.