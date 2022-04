Una cruel paradoja; la trágica historia de los hijos de “Camela”

No hay consuelo para Miguel Ángel Cabrera, ex teclista del grupo Camela, tras la muerte de su hijo Rafa. El músico publicaba un emocionante vídeo en el que revelaba que había perdido a su hijo el pasado 4 de marzo tras no superar las secuelas del grave accidente de coche que sufrió unos días antes, el 28 de febrero. “Se cumplen dos meses desde que falleció. El 24 de abril cumplía 19 años. Me cuesta mucho hacer este vídeo....Mi hijo estaba muy unido a mí, estaba encariñado de mí. La verdad es que es una pérdida que no se puede asimilar, queda de por vida”, decía Miguel Ángel entre lágrimas.

Casi diez años después de la separación artística del trío, según se desprende de las cariñosas palabras que Dioni y Ángeles a Miguel Ángel, siguen unidos aunque sus vidas hayan seguido por otros derroteros. Al margen de sus carreras musicales, los dos primeros siguen triunfando con Camela, en lo vital viven una tremenda paradoja. Mientras Miguel Ángel llora la muerte de su hijo Rafa, Dioni desprecia conocer a Dani; el hijo autista y discapacitado al que abandonó nada más nacer.

El ex integrante del mítico grupo, lo abandonó hace casi una década, recibía el inmediato apoyo de otros miembros de la banda como Dioni Martín, el primero en mandarle las condolencias: “La canción más bonita que jamás hayas escrito. Ánimo, Miguel”. Ángeles Muñoz se hacía eco de sus palabras y le mandaba a su compañero de escenario “Mucha fuerza. Te doy el abrazo más fuerte que yo te haya podido dar en todos estos años. Por supuesto que cantaremos esa canción cuando la tengas. Te lo dijimos. No hay prisa. Cuando puedas hacerla. DEP.”

El grupo musical Camela en el especial solidario 'Unidos por la paz: Ucrania en el corazón', a 6 de abril de 2022, en Madrid (España).

La noticia causaba conmoción entre los seguidores del ex teclista y compositor de Camela en un momento especialmente delicado para el antiguo trío musical. La tragedia de Miguel Ángel coincidía con el escándalo que protagoniza Dioni Martín, muy cuestionado en los medios tras hacerse público que tiene un hijo discapacitado al que siempre se ha negado a conocer y del que, a excepción del pago de una pensión de alimentos, no se ha ocupado ni preocupado desde que nació hace 30 años.

Miguel Ángel, Dioni y Ángeles eran amigos del barrio madrileño de San Cristóbal de los Ángeles, donde también vivía Gema, en una casa situada en la plaza donde el trío se reunía para cantar rumbas. Desde el humilde barrio y sin apoyo de los medios de comunicación ni de ninguna discográfica de renombre, Camela llegaría a convertirse en todo un fenómeno sociológico y musical, copando la listas de los más vendidos durante tres décadas.

Antes de triunfar con Camela, con 20 años, Dioni ya tenía dos hijos.

Aún no habían grabado su primera maqueta cuando ,en 1991, nació Daniel, hijo no reconocido de Dioni. No era el primero que tenía el joven que, entonces, tenía 20 años y vivía de la venta ambulante. Antes de dejar embarazada a Gema Moreno, de 16 años, ya había tenido otro hijo. Quizás ese fue el motivo por el que se negó a reconocer al recién nacido y amenazar a su novia: “Si le dices algo a tus padres, haré correr que te acuestas con todo el barrio”.

Camela en 'Idol Kids'

Aquello fue suficiente para que Gema decidiera no revelar a nadie quién era el padre del bebé. Cuando el niño tenía tres años le diagnosticaron autismo y un trastorno del desarrollo lo que le obligaba a acudir a diario a terapia al hospital Niño Jesús de Madrid. En el año 2000, consciente de que el niño no podrá valerse por sí mismo nunca, Gema decide pedirle ayuda a Dioni. El artista vuelve a amenazarla, motivo por el que la joven decide interponer una demanda de paternidad. Aunque se demostró la filiación mediante una prueba de ADN y Dioni tuvo que hacer frente a una pensión de alimentos, el cantante nunca quiso conocer a su hijo. “Es que no tiene dos hijos sino tres, y el que más lo necesita es a quien tiene abandonado” se lamenta Gema Moreno.

Recientemente, Gema, intentando satisfacer el anhelo de su hijo de conocer a su padre en persona, le expuso la situación y recibió un nuevo desplante que le ha animado a hacer pública su historia y la de su hijo. Después de 30 años de ostracismo, Daniel se debate entre la alegría de poder hacer público a su entorno que es el hijo de Dioni de Camela, un mito para él, y la pena de saber que no lo conocerá nunca al actual jurado de Idol Kids.