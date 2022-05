Víctor Elías cuenta la verdad de su enfado por el concierto de Rocío Carrasco y Fidel Albiac: “Roces entre compañeros”

El pasado 11 de mayo, se celebró en Sevilla un concierto en homenaje a Rocío Jurado, similar al que tuvo lugar en Madrid el Día Internacional de la Mujer. Varias artistas interpretaron las canciones de ‘la más grande’, un precioso recuerdo a su carrera artística que, sin embargo, estuvo algo empañado por una pequeña polémica que salpicó al evento. Víctor Elías, que ejerció como director musical en el primer espectáculo, no repitió en la Capital Hispalense, y publicó un mensaje al respecto en sus redes sociales.

“No suelo hacer estas cosas, pero supongo que hay veces que la vida te cansa. Hoy se celebra un bonito homenaje en el que un compañero andaluz, sabiendo que existía una banda con todo hecho y arreglado en Madrid, decidió venderse por 1/3 de lo que cuesta. Supongo que este mismo compañero luego se quejará de los precios que nos pagan a los músicos y él mismo se pisa y nos pisa. Por supuesto, al promotor, como si le pones un pendrive, mientras no cueste dinero. Mucha suerte. Si algo me deja tranquilo, es que nunca he tenido que pisar a nadie para poder seguir currando. Espero que duerma bien”, sentenció en su cuenta oficial de Instagram.

Rocío Carrasco posa momentos antes de presentar el espectáculo 'Mujeres cantan a Rocío Jurado' en Sevilla FOTO: Jose Manuel Vidal EFE

Sus palabras dieron mucho que hablar y muchos las entendieron como un ataque a Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Nada más lejos de la realidad, ahora el músico ha aclarado que su enfado no iba dirigido hacia los productores del concierto, sino a un compañero de profesión. “No he hecho más polémica, en ningún momento mencioné a Rocío ni a Fidel, no era nada con ellos. Simplemente, como en todas las profesiones, hay roces entre compañeros y decidí usar las redes sociales, con la libertad que tienen, siempre sin faltar el respeto a nadie, diciendo cómo me sentía”, ha comenzado explicando.

Además, Víctor Elías también ha reivindicado el papel de las plataformas digitales no solo para presumir de los mejores momentos de la vida, sino para lanzar este tipo de críticas que ayuden a crear un mundo mejor: “A veces mostramos siempre lo bien que estamos y se nos olvida que las redes también sirven para denunciar hechos o hacer este tipo de cosas”.

Por su parte, ni Rocío Carrasco ni Fidel Albiac hicieron declaraciones al respecto o explicaron por qué no volvieron a confiar en Víctor Elías para ejercer de director musical en el homenaje a Rocío Jurado en Sevilla.