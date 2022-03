MujeresCantanARocíoJurado | Arrasa en redes la emisión del concierto homenaje a Rocío Jurado

El pasado 8 de marzo se celebró en el Wizink Center de Madrid un concierto homenaje a la artista Rocío Jurado por el Día de la Mujer, ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado’ . La cita congregó a más de cuatro mil personas en el antiguo Palacio de los deportes y tuvo grandísimas invitadas de honor. Presentado por Yolanda Ramos, numerosas artistas feministas del panorama español, interpretaron canciones de la chipionera durante más de dos horas de evento. Pastora Soler, Ruth Lorenzo, Ana Guerra o Rigoberta Bandini fueron algunas de las intérpretes que rindieron tributo a ‘la más grande’.

El concierto albergó las canciones más conocidas de la artista y, sin duda, uno de los platos más fuertes de la noche fue la intervención de Rocío Carrasco. “Yo la lucha por la igualdad la viví desde muy pequeña porque ella (Rocío Jurado) me la enseñó. Me enseñó a no tener que depender de nadie, a que una no se tiene que subyugar ni someter ante nada ni ante nadie. Me enseñó que somos mujeres y que somos muy fuertes”, comenzaba diciendo en su discurso la hija de Rocío Jurado.

Rocío Carrasco, Isabel Jiménez y Mercedes Milá FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

“Yo cometí muchos errores y los cometí cuando era adolescente rebelde, pero hoy ya soy una mujer y sé que ella tenía razón. Recuerdo que me decía siempre que nadie es más que nadie, pero que nunca hay que dejar que nadie te ponga el pie en el cuello”, alegaba la mujer de Fidel Albiac. Unas palabras que llegaban profundamente a todos los asistentes del concierto y a todos los que siguieron el evento desde sus casas, que convirtieron el evento en tendencia hasta el día de hoy.

Anoche, el ‘Deluxe’ emitió el evento y lo volvió a convertir en lo más comentado de la noche. Miles de comentarios feministas inundaron otra vez las redes con el hastag #MujeresCantanARocioJurado en apoyo. Además, contó con una invitada de honor, Mercedes Milá, que volvío a Telecinco cinco años después solo para presentar este espacio.

Mediaset volvió a sacar su artillería más pesada para ganar audiencia y lo consiguió. La emisión en prime time del concierto benéfico de Rocío Jurado se convirtió en trending topic y fue comentado incluso por artistas de la talla de Beatriz Luengo, cantante que participó en el homenaje. “Gracias Rocío desde donde estés por conseguir que pongan un concierto de música en prime time un viernes en la televisión de España” agradecía Luengo desde su cuenta oficial de Twitter.