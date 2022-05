Pepe Navarro responde así a la nueva demanda de Ivonne Reyes

La batalla legal que Ivonne Reyes y Pepe Navarro mantienen desde hace años no parce próxima a terminar. Desde que el juez declaró que el presentador era el padre de Alejandro Reyes, el hijo de la modelo, son varios los frentes que se han ido abriendo en su horizonte. Mientras que el proceso por el impago de la pensión al joven sigue su curso, la venezolana ha anunciado que ha interpuesto otra demanda contra el que fuera conductor de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ por un supuesto delito de acoso y amenazas.

“Llevo más de 20 años siendo acosada por él. Siento miedo todavía a día de hoy, y mi hijo también”, lamentó Ivonne Reyes en ‘Viva la vida’. Además, aseguró que la demanda ya se ha admitido a trámite en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid.

Ahora, Pepe Navarro se ha pronunciado sobre esta nueva demanda que debe afrontar, y de sus palabras se entiende que considera que Ivonne Reyes miente cuando asegura que se siente atemorizada. “¿Tú crees que tiene miedo?”, cuestiona el presentador a uno de los reporteros que le lanza la pregunta.

Pepe Navarro en 'Sábado Deluxe' FOTO: Mediaset

Por otra parte, Pepe Navarro se ha mostrado visiblemente molesto cuando el periodista se ha referido a Ivonne Reyes como su “expareja”, y el presentador ha espetado: “¿Cuándo ha sido pareja mía esa señora? Ha sido pareja de un montón de personas, pero no mía”.

En lo que respecta a la relación con su hijo, nunca establecieron un vínculo y no parece que la situación vaya a cambiar. De hecho, Alejandro Reyes dedicó recientemente unas palabras muy poco amables a su padre, y dejó claro que no quería saber nada él. “Pepe me está utilizando para atacarla y humillarla. Pepe Navarro me repugna. Se me cae la cara de vergüenza de ser el hijo de Pepe Navarro. Por eso no acepté sus apellidos”, estalló el joven durante una entrevista con la revista ‘Lecturas’