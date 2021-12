Pepe Navarro, a punto de encontrarse con su hijo Álex Reyes tras su entrevista

Por los pelos

La crónica social sigue con los ojos puestos en Pepe Navarro tras su entrevista en ‘Sábado Deluxe’, la primera vez que habló en un plató de televisión sobre la polémica que durante años mantiene con Ivonne Reyes, quien le señala como padre de su hijo Álex Reyes. Como era de esperar, el que fuera presentador de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ negó por activa y por pasiva ser pariente del joven e incluso señaló que, según le había llegado, el propio Álex mostró su desconfianza de las palabras de su madre cuando participó en ‘Supervivientes’ y las cámaras no grababan.

Eso sí, Pepe Navarro recalcó en varias ocasiones que no tenía nada en contra del que a día de hoy es su hijo, tal y como dictaminó la Justicia, y le instó a someterse a las pruebas de ADN para por fin descubrir la verdad biológica. Después del revuelo formado, el comunicador y Álex Reyes estuvieron a punto de verse las caras el pasado miércoles 1 de diciembre en la inauguración de un nuevo club de ocio nocturno en Madrid. Pepe Navarro acudió como invitado y posó el photocall, y este periódico ha podido conocer que el joven Álex también estaba citado en el evento, aunque finalmente no se presentó.

Pepe Navarro en su entrevista más polémica en 'Sábado Deluxe' FOTO: Mediaset

En el aire queda si finalmente decidió no ir para no encontrarse con su padre legal o por algún otro motivo, pero lo cierto es que su encuentro hubiera acaparado toda la atención de los medios allí presentes. Pepe Navarro nunca ha ocultado su deseo de encontrarse con Álex Reyes para mantener una conversación cara a cara con él e intentar convencerle de que se realice las pruebas de paternidad. De momento, la reunión no se ha producido y teniendo en cuenta el clima de tensión actual no parece que vaya a tener lugar en los próximos días.