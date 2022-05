El desprecio de Pepe Navarro a Alejandro Reyes

Alejandro Reyes se ha atrevido a hablar sobre Pepe Navarro y su relación con él por primera vez, algo que nunca había hecho. Después de la durísima llamada del presentador a ‘Viva la vida’ atacando a Ivonne Reyes tras su última aparición pública para hablar sobre la paternidad del joven, el hijo de la venezolana ha dado un paso al frente y se ha atrevido a relatar uno de los episodios más duros de su vida con Navarro.

En una exclusiva a ‘Lecturas’, el joven ha relatado cómo se enteró de quién era su padre. Alejandro Reyes le preguntó con 14 años a su madre quién era realmente su padre y la venezolana le contestó muy tajante: “aquí tienes el teléfono, llámalo”. El exsuperviviente no dudó en enviarle un mensaje nada más tener su número. “No pasó más de un día hasta que le escribí. Quería saber dónde estaba, quería hablar con él, contarle lo de Víctor... Quería un padre. Mi madre nunca me habló mal de él”, relata el joven. Pero el joven no recibió la respuesta que esperaba por parte de su padre.

Alejandro Reyes e Ivonne Reyes Instagram

“Hola, soy tu hijo Alejandro. Quiero, por favor, quedar contigo. Recógeme. Me apetece mucho verte” le escribió Alejandro Reyes a Pepe Navarro. Después de enviarle ese mensaje, “tardó en contestar. Lo que más me dolió fue la espera. No entendía qué había hecho mal yo. Si eres mi padre, ¿por qué no contestas? Yo miraba el chat y estaba en línea todo el rato. Le escribí como tres mensajes más. Pero no contestaba”. Finalmente, después de un par de meses, recibió respuesta del presentador. “Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Sí, nos vamos a ver. Voy a hablar con tu madre para organizar la reunión. Te recojo en el colegio y nos vemos”, le escribió Navarro a Alejandro Reyes. Tras ese mensaje, el hijo de Ivonne Reyes se sintió extremadamente feliz de recibir una respuesta de su padre.

“Llegó el día y yo estaba ahí, esperando con mi pelito de ‘cani’. Estaba contento, emocionado. Pensaba, a lo mejor me lleva al fútbol”. Pero, al parecer, Pepe Navarro nunca apareció. “Esperé horas, toda la tarde. Creo que le pregunté por mensaje: “¿Vas a venir?”. No me respondió. Ni me recogió nunca”