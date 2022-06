Ismael Beiro: “Si fuera alcalde de Cádiz nunca cobraría de la política”

Fue el ganador de la primera edición de ‘Gran Hermano’ y ahora se ha convertido en empresario y experto en inversiones. Ismael Beiro prepara su desembarco en el mundo de la política con vistas a presentarse a las próximas elecciones a la alcaldía de Cádiz.

“Me seduce la idea, pero quiero dejar claro que soy independiente y no milito en ningún partido, ni de derechas ni de izquierdas. Y cuando de el paso al frente será con una formación política que, por encima de todo, priorice su interés por Cádiz, y que me permita seguir siendo independiente y no afiliarme a un partido. No soy político, soy un ciudadano que quiere lo mejor para su tierra.”

Va a meterse en un mundo lleno de polémicas…

Todo el mundo me lo avisa. Pero me “duele” muchísimo Cádiz,y no digo que Kichi, el actual alcalde lo esté haciendo mal, pero la ciudad necesita un alcalde que gobierne para todos los gaditanos y no solamente para los que le han votado. Se pueden hacer muchas más cosas por el bien de todos.

¿Se lo ha planteado a Kichi?

No hemos hablado, pero reconozco que es un buen tipo.

¿Y se ve viviendo de la Política?

Si fuera alcalde nunca cobraría de la Política. Tengo mis recursos y no me haría falta cobrar de la alcaldía.

En el plano personal, nos cuenta: “Tengo pareja, Aurora, y somos padres de dos hijos. Creo que esperaremos a que los niños sean mayores para casarnos. Aunque, si te soy sincero, es ella la que pone más reparos para esto”.