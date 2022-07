Ion Aramendi nos habla de su Covid y del shock anafiláctico de su hijo: “Todos estamos bien”

En casa de Ion Aramendi se han vivido un par de semanas de cierta tensión, pero, afortunadamente, todo ha vuelto a su cauce y el popular presentador respira tranquilo. Primero, Ion y su mujer, la periodista María Amores, contrajeron el coronavirus, y, después, su hijo Ion tuvo que permanecer ingresado diez horas en un hospital por un shock anafiláctico.

Cuando hablamos con Aramendi acaba de salir de una consulta médica. Nos cuenta que “todos estamos bien. Mi hijo es alérgico a los frutos secos y nos dio un gran susto con lo del shock. No es la primera vez que le pasa… En esta ocasión se comió un bocadillo de crema de cacao con avellanas y le dio una reacción. Pensaba que no tenía problemas en ingerir ese alimento, pero esta vez le sentó mal. Bajamos a la piscina y comenzó a respirar mal, tenía los labios hinchados y le salieron granos…”.

¿Qué dicen los médicos?

Que todo está controlado. Ion tiene nueve años y es alérgico a los cacahuetes, las almendras y, ahora, por lo visto, también a las avellanas. Le van a hacer una serie de pruebas, unos análisis y tal. Pero se encuentra bien. Tuvimos que llevarle a Urgencias, le pusieron un tratamiento y ha surtido efecto. Ya está en casa.

Y usted contrajo el COVID.

Por eso no pude presentar mi programa hace dos domingos. Estuve una semana jorobado. Pero ya he dado negativo y me siento bien. Y mi mujer también pasó unos días muy molesta, con el agravante de su embarazo. Menos mal que ya se encuentra bien.

Está a punto de repetir paternidad.

Y deseando verle la cara al bebé. Mi mujer sale de cuentas en unos días y seremos padres de una niña, a la que vamos a llamar Marieta. María está llevando perfectamente este último tramo del embarazo, deseando dar a luz.

¿Por qué Marieta?

Porque nos gusta mucho ese nombre, mi mujer y yo teníamos muy claro que si nacía una niña se llamaría así.

Va a presentar un nuevo programa en Telecinco.

En eso estamos, pero es demasiado prematuro hablar del tema. Todavía no hay nada en firme, se encuentra en proceso.