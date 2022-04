Ion Aramendi regresa, triunfal, a Telecinco

Emocionado y muy motivado, Ion Aramendi ha regresado por todo lo alto a Mediaset como presentador del debate de los domingos de “Supervivientes”. “Conexión Honduras” se ha convertido en el programa más visto del domingo reuniendo a casi dos millones de personas y siendo líder de la noche dominical. La audiencia de Supervivientes ha alabado el buen hacer de Ion Aramendi que tras abandonar su icónico trabajo como reportero de Telecinco en 2016, ya había probado las mieles del éxito como presentador en ETB y TVE, conduciendo “El cazador”.

“Bienvenidos a Conexión Honduras 2022. Qué ganas tenía de decir esta frase y empezar ya, ¡vuelvo a casa!-decía Ion nada más pisar el plató, reconociendo que presentar el debate de Supervivientes “es un sueño cumplido. ¡Estoy felicísimo, vengo con toda la ilusión, con todas las ganas del mundo!”. Regresar a la cadena en la que se hizo tan popular y en la que trabajó durante muchos años fue la razón que le llevó a aceptar la propuesta de Telecinco y abandonar Televisión Española, cadena en la que ha cosechado excelentes resultados .

“Han pasado seis años, pero me acuerdo que cuando me fui me pegué una llorera antológica. Lloré más que tú en tres años Lydia”, declaró hace unos días en el plató de ‘Sálvame’, donde fue entrevistado por sus ex compañeros. “A nivel personal y profesional no podía decir que no. Esta ha sido mi casa, he estado en Mediaset más tiempo que en cualquier otro sitio”, confesó.

A punto de ser padre de familia numerosa.

Tras más de seis años pateando las calles con la alcachofa de Sálvame, el reportero vasco dejaba su trabajo en Sálvame y aceptaba el reto de la televisión vasca, donde ha desarrollado su carrera como presentador. Su vida ha transcurrido entre su País Vasco natal y Salamanca, ciudad a la que se mudó con su familia después de cumplir los 18 años, además de Madrid, dónde despuntaría como periodista tras dedicarse durante años al baloncesto y trabajar en una fábrica.

De su vida sentimental no se sabe mucho a excepción de que se ha casado dos veces. La primera vez lo hizo con 26 años aunque su matrimonio sólo duró tres años. La ruptura sentimental le llevó a viajar a Australia, dónde estuvo un par de años viviendo y haciendo surf. A su regreso comenzó como reportero en La Fábrica de la Tele y, desde entonces, ha desarrollado todo tipo de trabajos ante las cámaras. Ion está casado desde 2011 con la periodista María Amores, salmantina, a quién conoció estudiando Periodismo en la Universidad Pontificia.

Su mujer es un pilar fundamental de su vida y “la mejor persona que conozco”. “De Ion puedo decir muchas cosas-decía María Amores en un programa presentado por su marido, ‘Mejor Contigo’. Cuando empezamos a salir, nos reencontramos después de muchos años en un bar y yo le vi con sus melenas, unas barbas, salvaje y dije ‘ay, Dios mío’. Según él, lo único que hizo cuando yo me acerqué a él fue ponerme su famosa mirada ‘palomitas’ y desde entonces. Parece que hizo efecto porque llevo 14 años con él y sigo igual de enamorada o más. Además de embarazada por tercera vez. Le felicito desde aquí y le mando muchos besos. Le quiero mucho y estamos muy orgullosos de él”, explicaba la periodista ante la emoción contenida del presentador.

A sus recién cumplidos 44 años, está a punto de convertirse en padre de familia numerosa con María. En 2013 nació Ion, su hijo mayor y en 2017, Lucas, por lo que la próxima llegada de una niña a sus vidas les llena de felicidad. La noticia la confirmaba María con un divertido post en Instagram.