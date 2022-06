Última hora sobre el hijo de Ion Aramendi tras ser ingresado de urgencia

No están siendo días fáciles para Ion Aramendi. La semana pasada tuvo que retirarse de su puesto de presentador de “Supervivientes” tras contagiarse de coronavirus, pero el gran susto para él llegó pocos días después. El martes 28 de junio, su mujer, María Amores, anunciaba a través de sus redes sociales que uno de sus hijos había tenido que ser ingresado de urgencia a consecuencia de un shock anafiláctico.

“Estábamos en casa, le di un bocadillo de algo que él come normalmente, nada raro, y bajamos a la piscina. Entonces se empieza a poner como un tomate, los labios hinchados, granos. No podía casi ni respirar”, relató la periodista en la sección de historias de su cuenta de Instagram. Al parecer, el pequeño padece anafilaxia, una enfermedad que provoca reacciones alérgicas muy graves, tanto que incluso pueden llevar a la muerte si no se recibe atención médica inmediata.

Entre los principales desencadenantes de estos brotes, se encuentran los alimentos, los medicamentos o las picaduras de insectos, y lo peor para la familia de Ion Aramendi es que no saben qué fue lo que le provocó este último susto.

Por fortuna, el menor se encuentra perfectamente, tal y como su padre, el presentador de Telecinco, ha indicado en sus redes sociales. “Superados todos los achaques de salud, ¡muchas gracias a todos por vuestra preocupación!”, ha comenzado señalando el periodista. Pero no han sido estas las únicas buenas noticias que han llegado al hogar que ha formado junto a su esposa y los niños que tienen en común, sino que parece que los pequeños de la casa son unos eruditos académicos: “Hoy, además, día de notas, ¡y han sido extraordinarias! Qué orgulloso estoy de estos chicos”.

Dentro de muy poco, serán uno más en casa, y es que María Amores está esperando su tercer hijo en común con Ion Aramendi. Será una niña que recibirá el nombre de Marieta, que llenará, más si cabe, de alegría a esta bonita familia.