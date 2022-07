Alejandra Onieva, ¿la sonrisa que ha cautivado a Iker Casillas?

Alejandra Onieva, dicen los mentideros de lo social, ya no está con Sebastian Stan, el actor estadounidense que interpreta al superhéroe soldado de invierno en la última entrega de la película de Los Vengadores. Iker Casillas, lleva más de un año y medio divorciado de la periodista Sara Carbonero. Ambos, solteros y sin compromiso conocido, han coincidido en un evento organizado por Bvlgari la semana pasada. En la imagen que ha disparado los rumores ambos aparecen sonrientes junto a Luis Gómez de Parra, antiguo contable del Real Madrid. Estamos seguros de que la cuñadísima Alejandra, que así la han bautizado por ser la hermana de Íñigo Onieva, la actual pareja de Tamara Falcó, no esperaba que una foto inocente fuera objeto de tanto comentario por parte de sus fans y de los medios de comunicación. Pero así ha sido y ahora todos se preguntan: ¿Estarán juntos? A Alejandra le ha faltado tiempo para desmentirlo todo de forma tajante ante los micrófonos de Gtresnews: «Eso son conclusiones vuestras, que sacáis. No entiendo nada», se limitó a contestar amablemente.

¿Y que ha dicho el exportero madrileño? ¿Nada de nada? Algo sí ha comentado en perfil de Instagram de la actriz: «¡¡El ángulo de la cara!! ¡¡Importante!!», escribió sobre el tan traído y llevado selfie, por lo visto haciendo referencia a una broma entre ellos. A lo que Alejandra contestó con un simple «@ikercasillas lo que aprendéis conmigo».

Un bellezón

Un comentario muy acertado el de Iker, porque observando con detenimiento la imagen, salta a la vista que la belleza de Alejandra Onieva tiene mucho que ver con la perfecta armonía que reflejan sus facciones. Un rostro de líneas angulosas, ojos grandes y rasgados y unos hoyuelos en las mejillas que florecen cuando sonríe. Una sonrisa amplia, hermosa y de estética cautivadora, que puede que le haya «robado» el corazón al de Móstoles. «Posee un arco armonioso, con los dientes estrechos y proporcionados a su rostro», comenta Manuel Sancho, odontólogo responsable de la Unidad dental de la Clínica Swiss Concept. Se nota a la legua, según el especialista en estética dental, que no hay carillas artificiales mal puestas que sobrecontoneen los dientes, sino que parece que las piezas son suyas.

¿Serán esos ángulos a los que se refiere Casillas en su comentario en redes sociales? Lo cierto es que la genética de Alejandra Onieva es una bendición heredada, pero su atractivo no radica en la perfección, «el hecho de que su dentadura muestre pequeñas imperfecciones, la aleja de la uniformidad impuesta, de la homogeneidad y hace que su sonrisa sea absolutamente natural y bella», comenta el odontólogo. Y es que la tendencia en estética dental dista mucho de los cánones estrictos; muy al contrario, «para conseguir una sonrisa sugestiva, comenta el especialista, es imprescindible potenciar la individualidad de la anatomía dental de cada persona, huyendo de las carillas uniformes y estandarizadas». O lo que es lo mismo, la gracia de la sonrisa de la actriz es que su rostro de ángulos marcados (esos que seducen al exfutbolista) se corresponde con una dentadura acorde con sus facciones. «Los dientes de Alejandra, comenta el doctor, emergen de una manera absolutamente natural de unas encías sonrosadas, que destilan salud». Sí, se nota que la cuñadísima cuida su boca con esmero y muestra una batería de dientes blancos y armoniosos que se arraigan en unas encías sanas. No hay que olvidar que una linda sonrisa no es solo cuestión de mostrar unos dientes blanco nuclear, porque el marfil que los recubre no es níveo puro, sino que puede tener muchos tonos y todos ser bellos. No se lleva lo artificial, sino personalizar la anatomía de la sonrisa a la del rostro. Ese es el secreto de la sonrisa cautivadora de Alejandra Onieva.

Dicen los mentideros del corazón que Onieva es persona cercana, culta y educada, que huye de los dimes y diretes. Y que la situación la incomoda. Los Onieva son una familia bien a los que nunca le ha gustado estar en los papeles. Esos sí, les gusta más un noble que un futbolista.