Los abdominales de Iker Casillas revolucionan las redes

El exportero de la Selección Española ha posado en redes sociales haciendo deporte y sin camiseta. Iker Casillas quiere ponerse en forma y quiere que sus seguidores sean testigos del cambio. Al sol, escuchando música con unos AirPods y haciendo un gesto de esfuerzo, la imagen refleja a un Iker ejercitándose con mancuernas de 10 kilos, una en cada mano.

Pero además del esfuerzo, lo que no ha pasado inadvertido para sus más de 17 millones de seguidores ha sido su torso desnudo que ha recibido todo tipo de elogios, incluso por parte de sus compañeros de profesión.

“¡Compartir hasta la saciedad! ¡Sin miedos! No tengo el cuerpo más musculado, pero eso no me ha importado jamás. ¡Me importa que quiero cuidarlo! ¡Y vamos a ello, a por ese reto!”, escribe Casillas como pie de foto que acompaña a la imagen que acumula ya más de 186.000 ‘me gusta’ y rebasa los 1.100 comentarios en menos de 24 horas. Juzgando por las etiquetas que añadió al final del texto, donde leemos “motivación de gimnasio” y “buenas noches”, puede que haya sido una forma de dejar constancia y empujarse a mantener esta meta de 2022.

Luis Figo es uno de los más amables, pues le anima diciéndole: “Estás a camino de la grande forma!!”. Un comentario similar al de Santi Cazorla, su compañero en la Selección: “Vaya animal, capi”, o el de la periodista Ana Bernal, que lo compara con Hulk, el superhéroe de Marvel. Algo que le gustó, porque una hora después publicaría la imagen en sus historias acompañada de un gif del personaje.

Hay otros exfutbolistas como Jordi Codina, el tenista Feliciano López o el entrenador de fútbol Michel González que bromean en sus interacciones con Casillas. El primero asegura que era la primera vez que el deportista tocaba una pesa; el tenista se muestra irónicamente preocupado por Casillas y Michel le advierte: “Pero, chico, que te vas a hacer daño”.