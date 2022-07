Mario Vaquerizo habla de vejez, tolerancia y la verdad de su relación con Alaska

Mario Vaquerizo está imparable, a su gira de conciertos con Nancys Rubias, se suma ahora su faceta como Dj. El artista fue uno de los invitados especiales a la carpa que Vibra Mahou instaló en Mad Cool Festival, un espacio propio que un año más volvió a convertirse en punto de encuentro imprescindible durante las cinco jornadas que se prolongó la cita madrileña.

¿Con quién se tomaría Mario una cerveza?

Con todo el mundo, desde mis padres, mi suegra y mi mujer, mis amigos, e incluso para cerrar un contrato. En mi camerino no falta nunca cerveza. Como hablo como un loro y siempre he manifestado que me gusta, sin pedirla en todos los minibares de los hoteles a los que voy en la gira de verano siempre hay una cerveza. Incluso hasta cuando va Alaska.

La semana pasada cumplió 48 años, ¿cómo lo lleva?

Lo llevo bien. Considero que cumplir años es signo de seguir vivo y a mi esta vida me gusta mucho. Es cierto que lo importante es tener la salud y la cabeza en su sitio, pero cuantos más años tengas más sabio vas a ser, más te vas a gustar a ti mismo y más vas a buscar lo que más deseas. Con lo cual cumplir años me encanta. Me encanta celebrarlo, recibir regalos, que todos me feliciten, soy muy cumpleañero. Yo no tengo miedo a la vejez ni a la madurez, tengo miedo a sufrir y a morirme en vida.

¿Cómo se presenta el verano?

Sin parar. Este verano ya tenemos sumados treinta y siete conciertos. Va a ser intenso, sobre todo el mes de agosto que tenemos incluso cinco galas seguidas, y ya estamos un poco viejecitas (risas), pero bueno, las cosas cuando se viven con alegría, se disfrutan mucho. Estoy muy contento. En breves sacaremos nuevo disco de las Nancys y en octubre sacaremos «Nancy Orquesta», un recopilatorio de versiones de grupos que nos gustaban, de Kasabian a Paulina Rubio.

Mario y Alaska FOTO: Gonzalo Perez

No se habla de otra cosa que no sea de su supuesta separación...

Que no me he separado, qué tontería. Alaska y yo sabemos que formamos parte de la opinión pública, aunque no sabía que tanto, porque el otro día me dijeron que los rumores habían llegado hasta Portugal. No tenemos problema en hacer comunicados. Nosotros no somos de exclusivas ni nada, nosotros lo contamos todo, sobre todo por mi parte que tengo incontinencia verbal y si estoy enfadado con Olvido, lo digo. En este caso me lo tomo a cachondeo... fue un vídeo de un chico en TikTok. Los periodistas tenemos que ser muy serios a la hora de dar por válida una información que se veía claramente que solo buscaba seguidores, pero el problema es que si hasta los presidentes del Gobierno se comunican a través de Twitter... pues esto lleva a un mundo que no me gusta, pero como todo forma parte de este mundo pues yo os lo explico: no me he separado. Estoy muy bien con Olvido, el día que nos separemos lo diré porque no es un drama separarse, pero ahora mismo no. Pero bueno, no es la primera vez que lo dicen o que insinúan cosas de mí... pero mientras tú estés seguro de con quién estás y a quién quieres, lo que digan los demás está de más. Para mi la fama la veo siempre como una ventaja porque me deja ser lo que quiero ser.

¿No está harto de habladurías?

Me da risa y pereza, no le presto atención ni me preocupa. Que hablen de mi aunque sea para mal, como decía Dalí. Yo vengo del mundo de Dalí y Andy Warhol, y ellos siempre estuvieron expuestos a todo tipo de polémicas; sin compararme con ellos, ojalá algún día pudiera llegar a ser como ellos dos. Me gustaría ser un híbrido de Dalí y Andy Warhol, que en el fondo eran lo mismo.

Alaska y usted llevan 22 años juntos, ¿cuál es el secreto?

No hay secreto, en los sentimientos no hay fórmula matemática. Es cierto que hasta para estar en pareja tienes que ser profesional, tienes que currar y según vas creciendo al lado de esa persona, vas descubriéndola y sabes hasta dónde puedes llegar. Es una cuestión de respeto. El problema es cuando no te «pone» la otra persona. Yo me llevo muy bien con Olvido, la quiero mucho, pero también me gusta mucho; y eso es una suerte. Tengo la suerte también de que todo nuestro entorno participa de nosotros.

¿Qué les diría a aquellos que tienen la necesidad de etiquetarles constantemente?

Me ha pasado siempre y me sigue pasando... parece ser que hemos avanzado mucho y no hemos avanzado nada. Es más, creo que se está retrocediendo, pero no solo en cuanto al colectivo LGTBI sino en general. Estamos llegando hoy en día a la dictadura de lo políticamente correcto y lo que yo llamo «la santa inquisición», que si no sigues sus dogmas, ya eres lo peor. Pues no, yo creo en la tolerancia, que creo que es el mejor partido por el que tendríamos que abogar todos. Cada maricón es un mundo y hay que respetar a todos, seas fontanero o drag queen.