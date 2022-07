“La Chunga” vence la batalla contra el cáncer: “Mi pensión no es alta, pero no paso hambre”

Una década después de que le fuera diagnosticada la enfermedad, Micaela Flores, conocida popularmente como “La Chunga”, puede presumir de haber vencido al cáncer de pulmón contra el que ha estado luchando durante años. Octogenaria y mítica bailaora, se despidió de los tablaos hace cuarenta años y ahora vive con una pensión de novecientos euros mensuales. Su tiempo lo dedica a la familia y a cultivar su afición de pintora naif.

La artista confiesa que “he fumado tanto que tengo los pulmones destrozados, pero, dentro de lo malo, me encuentro bien. Me importa un pito cumplir años, en septiembre celebraré los 83, pero me siento mucho más joven. Si no fuera por el problema pulmonar estaría estupenda.”

Ha superado sun cáncer…

Me descubrieron dos tumores en los pulmones, con el tratamiento uno desapareció, y el otro sigue ahí pero no corro peligro. Dios me ayuda y estoy fenomenal. Vivo sola, dedicó muchas horas a pintar, me veo con amigos…

Siempre bailaba descalza…

Y acabé con los pies muy mal. Me salieron unos bultos en los lados, unas durezas muy incómodas.

Toda la vida sobre los escenarios y le queda una pensión muy baja.

Ya. Tenía alrededor personas que no me llevaron bien profesionalmente, si lo hubiera hecho mejor ahora tendría una pensión mucho más alta. Pero es que algunos me engañaron… Miraban más por ellos que por mi. Bueno, la pensión no es alta, pero no paso hambre

¿Por qué se empeñas en vivir sola?

Soy muy independiente, hago lo que quiero y me valgo muy bien por mí misma.

Independiente y sin pareja conocida desde hace décadas.

Ni falta que hace. Mi cariño es para mi familia y mis amigos.