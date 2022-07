El diario de Amilibia: Pedro a Pere: ¿Y ahora qué hacemos con puchi?

Para Chumy Chúmez, la actualidad solo era una repetición del pasado, por eso él se dedicaba al psicoanálisis y la metafísica. España arde como todos los veranos, se habla de la pertinaz sequía como en el franquismo y cuando el país vive abocado a un destino en lo universal muy negro, cuentan que los socios podemitas andan inquietos por los rumores de remodelación del Gobierno. Como siempre. Dicen que Él les ha gritado en el parvulario, agitando el puntero: «¡Dejaos de tonterías!”» Todos ellos podrían responder a coro: «Y entonces, ¿qué hacemos?». Serrat cantaba aquello de «niño, deja ya de joder con la pelota».Pero Él no les puede quitar la pelota: son su balón de oxígeno. Además, en su noche negra ha reaparecido Puigdemont.

Pere Aragonés FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

«¿Y ahora qué hacemos con Puchi?», le habrá preguntado Pedro a Pere en la Moncloa. Seguro que rezan por que se quede en Waterloo: ¡otro problema no, por Dios! Bolaños aconseja que se lo entregue a la Generalitat, convenientemente indultado, y que se las arreglen entre ellos. Y en eso están: Puchi por aquí, Puchi por allá. Amnistía, no, pero un indulto preventivo antes de aterrizar en España, quizá. «Deja que primero arregle lo del Constitucional, Pere». «Porfa, nada de la mano en la nuca al entrar en el coche, nada de esposas, nada de judicializar el tema. Ni a ti ni a mí –podría añadir Pere– nos interesa un mártir».Mientras, el Govern destina 2,9 millones a la inmersión del catalán en Francia: subvención a las escuelas pancatalanistas. ¡Tiembla, Macron! No dejarán de joder con la pelota hasta que el presidente francés organice una Mesa (en el Palais-Royal, a ser posible) para hablar de la independencia de Perpiñán.