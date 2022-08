Blanca Romero: “Sigo soñando con ser una estrella”

No necesita presentaciones. Como ella misma cuenta a LA RAZÓN, lleva trabajando sobre las pasarelas desde los 16 años, con firmas tan importantes como Givenchy. Pero Blanca Romero es mucho más que una modelo. Procede de aquella cantera de talentos que, más allá de desfilar y posar, también actúan y cantan, aunque, en su caso, lo de la música se lo reserva solo a sus más allegados: «Para cantar me tienes que pillar a gusto, con un grupo reducido de gente, a poder ser, a puerta cerrada y con ganas ese día. Solo canto cuando me apetece, vamos, y así, sí canto muy bonito».

A su espalda cuenta con una amplia trayectoria no solo en la pequeña pantalla, sino también en el cine. De hecho, estuvo nominada a un Premio Goya en la categoría de mejor actriz revelación por su papel de Ana en «After», una película de 2010 dirigida por Alberto Rodríguez. Los últimos han sido años de trabajo duro, una carrera de fondo que ahora, sin embargo, ha decidido detener para pasar más tiempo con Martín, su hijo pequeño, a quien dice estar muy apegada. «Este verano cumple 10 años. Aún es pequeñín y estamos muy unidos». Pero la asturiana tiene claro que volverá a las tablas dentro de poco, con «ganas y fuerzas» para llevar a cabo todos los proyectos que le quedan por hacer: «Sigo soñando con ser una estrella, con triunfar, por supuesto. Cuando el niño crezca y tenga más tiempo para mí y para viajar, seguro que seguiré expresándome en la forma que sea… Tengo ganas de rodar una comedia, o una película de la virgen en Estados Unidos. Y alguna obra de teatro que otra… Sí, ¡teatro, mucho teatro! ¡Maravilla!».

Blanca Romero y su hija Lucía Rivera FOTO: Laia Benavides

De momento, aprovechará que este verano solo tiene programados «trabajos esporádicos de ida y vuelta rápida» para seguir cuidando de su hijo pequeño y disfrutar con él de su tiempo libre, aunque reconoce que todavía no tiene pensado el destino que elegirá para pasar sus vacaciones estivales: «Soy muy de planificarlo todo a última hora. Haré cosas sencillas. Mucho deporte, muchos conciertos...». Ya se dejó ver en la actuación de Kiko Veneno ofrecida la semana pasada por «Atardeceres Larios» en Málaga, una cita «muy emotiva porque nos reencontramos después de mucho tiempo con amigos y compañeros».

Se desconoce si su hija mayor, Lucía Rivera, podrá unirse a ella y a su hermano en sus vacaciones familiares. La joven está siguiendo los pasos de su madre y va camino de consagrarse como una modelo de altura. Su agenda profesional nada tiene que envidiar a la de Romero, quien disfruta del éxito de su primogénita: «Mira, es mucho más difícil que mis hijos sean banqueros o ingenieros a que sean artistas. Estoy muy orgullosa de dejarles una puerta a otra forma de vida que conocen de mi mano. Una oportunidad que muchos niños soñarían con tener». Además, lamenta que, a su parecer, en nuestro país no se da a la Cultura el lugar que se merece: «Es imprescindible: el cine, las series, la música, la literatura… Es necesario como la luz del sol, y aquí no se respeta todavía, ni se da valor a la gente que se dedica a ello. No se considera todavía un trabajo serio, desgraciadamente. No en todos los colegios, pero sí en muchos».