Blanca Romero, devastada tras la muerte de su gran amiga

Día muy triste para Blanca Romero. Una de sus grandes amigas, Vanessa Asbert Vilanova, ha fallecido víctima de un cáncer. La también modelo se estaba sometiendo a un tratamiento experimental para intentar reducir dos tumores que se habían reproducido, pero por desgracia no ha tenido éxito. La madre de Lucía Rivera ha lamentado su pérdida a través de sus redes sociales: “Mi Vane... Descansa en paz, amor. No hubo ni habrá gata más guapa que tú. Te quiero, campeona”.

A sus condolencias se han sumado otros rostros conocidos, especialmente del mundo de la moda, como Paula Echevarría o Martina Klein, que no ha podido disimular su sorpresa ante tan trágica noticia: “¡No! ¿Cuándo?”. Después, ella también ha querido rendir un especial homenaje en la sección de historias de su cuenta de Instagram: “Adiós Vanesa. Hermosa, es una tristeza muy grande que ya no vueles por aquí...”.

La modelo formaba parte de la agencia View Management, una de las más importantes del país, y entre sus trabajos se encuentran diferentes portadas para varias revistas de estilo de vida y una campaña con Bulgari. Vanessa Asbert llevó de forma ejemplar su lucha contra el cáncer, convirtiéndose en una ejemplo de optimismo y vitalidad a pesar del complicado momento por el que estaba pasando.

De hecho, a principios del mes de junio celebraba que el último tratamiento al que se estaba sometiendo había reducido sus tumores un 30 %, aunque no fue suficiente... “Sé que no debo echar cohetes pero voy a vivir este momento glorioso. Han sido unos meses muy duros para mí y todo mi entorno. Ahora toca disfrutar de la vida, darme un capricho y tumbarme al sol, empaparme de buena energía y nada más quiero. Gracias de nuevo, y nunca me cansaré de agradeceros vuestro apoyo”, escribió entonces.

Vanessa, que perdió a su hermano en 2018, deja atrás a su hijo Álex, un pequeño adorable de cuatro años que se había convertido en la personita más importante de su vida y que era fruto de su relación con Nico Cabanas.