Dani Martín es víctima de un robo y pide ayuda para recuperar una foto de su hermana

Dani Martín ha sido víctima de un robo y ha elegido las redes sociales para contar lo sucedido. El pasado sábado el cantante publicó un vídeo en stories de Instagram en el que relataba su vivencia: “Antes de ayer me robaron la cartera con el DNI, permiso de conducir, tarjetas de crédito, la tarjeta de la seguridad social... que realmente no valen para nada porque no pudieron hacer ningún tipo de pago ni nada”.

Pero la cosa no queda ahí y es que el verdadero disgusto para Dani Martín fue otro: “lo que más me duele es que llevaba dentro una foto de mi hermana preciosa”. Recordemos que la hermana del cantante falleció en 2009 por un infarto cerebral a los 35 años, por lo que el cantante pide ayuda en redes sociales para recuperar este emotivo detalle.

Por dios, se me parte el alma en mil pedazos viendo estos vídeos. Le robaron la cartera a Dani Martín, donde había una foto de su hermana con mucho valor sentimental, que aparezca al menos la foto 🙏🏻. @_danielmartin_ 💔 pic.twitter.com/a4a1yS7x4D — Esther Fernández (@EstherFerndez) August 6, 2022

“Así que si a alguien se le ocurre devolverla, porque en realidad no quiere para nada eso y yo sí, tiene mucho valor para mi; le pediría que lo pensara”, concluye el artista. Un mensaje que sus fans han convertido en viral con el fin de ayudar a encontrar esta foto tan especial para Martín.