El emotivo homenaje de Dani Martín a su hermana fallecida

‘Cómo me gustaría contarte’ es el nuevo single de Dani Martín, y su videoclip es un homenaje a todos los que ya no están. Dirigido por Miguel Bueno y J.A. Bosch, cuenta con la colaboración de las actrices Nadia de Santiago, Loreto Mauleón, Lola Rodríguez, Marta Etura, Mónica Cruz y Susana Abaitua; y la presentación de las alumnas de Enseñanzas Profesionales de la especialidad de Danza Clásica del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma.

Se trata del nuevo single del álbum ‘Lo que me dé la gana’, que recientemente ha obtenido la certificación de disco de platino por las ventas obtenidas desde su salida. Y con motivo de su lanzamiento, este miércoles acudimos al preestreno del videoclip de esta canción tan especial dedicada a su hermana Miriam, que falleció el 9 de febrero de 2009 a causa de un infarto cerebral. “Es un homenaje especial a ella”, decía Dani Martín sobre el escenario decorado de girasoles, la flor favorita de su hermana. “Hace unos años escribí esta carta desde el cariño absoluto, después la llevé al estudio, le puse música y ahora es el quinto single de este disco que salió en pandemia”, confesaba emocionado.

El teatro EDP Gran Vía se llenó de rostros conocidos, entre los que se encontraban algunas de las actrices protagonistas del videoclip, familiares y amigos para acoger de la manera más especial este momento y arropar al artista en un concierto acústico compuesto por 11 canciones. Después de tres años sin subirse a un escenario, Martín demostró que se encuentra en plena forma y con más ganas que nunca de volver.

“Me he dejado llevar y he disfrutado con las canciones, algo que hacía mucho que no me pasaba. Esta especie de droga que genera el escenario, que crea una adicción peligrosa”, aseguraba el artista en una cita que, pese a la carga emotiva del tema presentado, era un día “alegre y de celebración” para Dani Martín. ¡Enhorabuena!