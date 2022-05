Dani Martín responde con ironía a los comentarios sobre su nuevo aspecto físico

Dani Marín es uno de los cantantes más conocidos en España y en su cuenta de Instagram acumula más de un millón de seguidores. De ellos recibe cientos de mensajes cada día, algunos relacionados con su evidente cambio de aspecto físico. El artista ha ganado algo de peso y, además, ha teñido su pelo de color amarillo. Un nuevo look por el que muchos le han preguntado, y él ha respondido con su habitual ironía y sentido del humor.

“¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Quería confirmar hoy dos cosas, dos obviedades. Una de ellas, que me viene preguntando la gente si he cogido peso, y sí, he cogido peso, ¡lo he cogido!”, ha exclamado Dani Martín, emulando al actor Isidro Montalvo. Además, también ha respondido a las cuestiones que le llegan sobre su nuevo color de pelo, y aunque resulta evidente que se ha teñido de rubio, el cantante ha querido confirmarlo para dejar tranquilos a sus curiosos seguidores.

“Así ya cerramos esto y podemos centrarnos en otras preguntas, cómo: ‘¿qué vas a cantar en el Río Babel?’, ‘¿cuándo vienes a tocar a Castrelos?, ‘¿cómo te va?’ o ‘me gustabas más en El canto del loco’”, ha continuado diciendo Dani Martín, antes de desear un “feliz fin de semana” a sus seguidores, a quienes dice querer mucho.

Además, el cantante ha explicado por qué ha cogido algo de peso en los últimos meses. Dani Martín asegura que está más feliz que nunca y que “la curva de la felicidad” obedece a las patatas fritas, el arroz de los domingos con su familia y el vinito tinto.

Su divertido vídeo ha provocado la reacción de algunos amigos conocidos, como Nuria Roca, Ángel Martín, Dani Martínez, Sara Sálamo, Miguel Campello o Raquel Sánchez Silva, que parece partirse de risa ante las ocurrencias del cantante.

Lo cierto es que Dani Martín suele mostrarse tal y cómo es en sus redes sociales, sin filtro, trampa ni cartón. De hecho, recientemente mostró los estragos que la rosácea, una enfermedad con la que convive desde hace tiempo, hacen en su cara cuando sufre un nuevo brote. “Llega la primavera y siempre me da temor, porque es una estación donde mi rosácea se pone a full. Sigo creyendo en una higiene diaria con un jabón que quite nuestra grasa, y luego la elección de aquellas cosas que nos hayan funcionado a cada uno, ya que, como bien sabéis, esto es un mundo. Acudid al dermatólogo”, explicó junto a una imagen en la que mostraba sus rojeces.