Dani Martín muestra su problema de rosácea en primavera: “Se pone a full”

A sus 45 años, Dani Martín ha alcanzado su etapa más plena a nivel profesional pero sobre todo personal. Nada queda del “niñato” que conquistó al país entero gracias a El Canto del Loco, adía de hoy el cantante se muestra más maduro que nunca, reflexionando sobre sus miedos y experiencias vitales y despojándose de complejos en redes sociales.

Uno de estos complejos para el cantante siempre había sido la rosácea, una enfermedad crónica que afecta la piel causando brotes y el enrojecimiento de esta. Algo que Dani siempre había llevado en la más estricta intimidad hasta 2019, cuando confesó que sufría este problema cutáneo. Desde entonces son varias las veces en las que podemos ver al artista mostrando su piel libre de filtros y sin complejo alguno.

Así y coincidiendo con abril, el mes de la concientización sobre la enfermedad rosácea, Martín ha publicado un post hablando abiertamente sobre ello y mostrando una foto de su rostro: “No soy influencer, sólo soy un ser humano contando mi experiencia. No digo que serlo sea malo, solo que lo hago porque me apetece y porque llega la primavera y siempre me da temor, porque es una estación donde mi rosácea se pone a full”.

“Sigo creyendo en una higiene diaria con un jabón que quite nuestra grasa y luego la elección de aquellas cosas que nos hayan funcionado a cada uno, ya que como bien sabéis esto es un mundo. ¡Acudid al dermatólogo! ¡Tener rosácea y cuidarte cada día es muy fácil! Además, a día de hoy, existen un montón de tratamientos que hacen mejorar a cada tipo de piel. Hay problemas que son realmente importantes. ¡Tengo rosácea a tope!”, escribe el cantante en Instagram.