Nagore Robles, nerviosa y asustada ante su próximo gran reto: “Tengo miedo”

Desde que participó en “Gran Hermano”, la carrera de Nagore Robles en la pequeña pantalla ha ido in crescendo hasta llegar a convertirse en uno de los rostros más conocidos de la televisión. Además, también ha construido un próspero futuro profesional en las redes sociales y en su perfil de Instagram cuenta con más de un millón de seguidores, una cifra que atrae a marcas y empresas ávidas de promocionar sus productos o servicios. Con ellos comparte algunos momentos de su día a día, sus pensamientos, inquietudes o futuros proyectos, y el último que acaba de anunciar la tiene realmente nerviosa.

Desde el día anterior, Nagore Robles venía comentando que tenía que comunicar algo muy importante para ella, y por fin ha roto el misterio. “Ahora mismo os confieso que estoy nerviosa escribiendo esto. Quiero compartir algo muy importante con vosotros. Veréis, tengo muchos sueños por cumplir, y este del que os voy a hablar, es uno de ellos. No soy buena guardando secretos y menos aún con vosotros. Llevo mucho tiempo queriendo anunciaros este reto profesional, físico y sobre todo personal, al que me voy a enfrentar: correr una maratón, mis primeros 42km y además, en Berlín”, ha comenzado explicando.

Todos los seguidores de Nagore Robles conocen que lleva un estilo de vida muy saludable y que practica ejercicio a diario, pero una maratón de 42 kilómetros no deja de suponer un enorme reto que afronta con entusiasmo, aunque también con algo de miedo. Su principal temor reside en las complicaciones físicas que pueda llegar a sufrir, teniendo en cuenta que hace tiempo ya tuvo que lidiar con una importante lesión de rodilla.

“Sabéis que el año pasado me lesioné la rodilla y, gracias a un equipo de buenos profesionales, mi constancia y mi lucha, hemos logrado que esa dolencia no impida que hoy, os pueda contar este reto al que me enfrento. (...) Sé que será muy difícil y que el miedo a lesionarme o a no cumplir con las expectativas, pueden llegar a jugarme una mala pasada”, ha continuado la ex gran hermana.

A pesar de sus inseguridades, Nagore Robles sabe que contará con el apoyo de todos sus seguidores y utilizará esa fuerza que le transmiten para intentar llegar hasta el final: “Hay un pensamiento que me ayuda en cada entrenamiento, y es pensar que corréis a mi lado, que ese día estaréis mandándome buena energía, y animándome como si me esperarais en la meta con las brazos abiertos”.

Será el 25 de septiembre cuando Nagore Robles se enfrente a este nuevo reto que se ha puesto por delante, y conociendo su vehemencia y constancia a la hora de cumplir sus objetivos, es probable que acabe en muy buen lugar, aunque ya saben que lo importante es participar.