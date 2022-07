Nagore Robles aclara la relación que tiene con su padre

Nagore Robles lleva unos meses alejada de la televisión. Desde que terminó su programa de televisión en Cuatro, la tertuliana se ha alejado del foco mediático y, tras su ruptura con Sandra Barneda, ha querido estar retirada de la pequeña pantalla y tomarse un respiro. Muchas incógnitas han surgido desde su retirada temporal y ha habido muchas especulaciones sobre su respiro.

“Porque las cosas que me han ofrecido iban en contra de mi estado actual. Necesito hacer cosas que me llenen, que casen con mis principios y me sumen”, aseguraba Nagore Robles al ser preguntada por su regreso a la televisión. Además de su trabajo en televisión, la vasca cuenta con un millón de seguidores y muchas marcas se han fijado en ella como reclamo de sus productos. La tertuliana, desde su ruptura amorosa, no está pasando por su mejor momento y ha decidido dedicarse en cuerpo y alma a su bienestar y a los suyos.

Nagore Robles ha querido compartir con sus seguidores su relación con su padre con todos sus seguidores. Según parece, la televisiva no ha tenido una buena comunicación con su primogénito debido a su fuerte carácter. A lo largo de los años, ambos han chocado mucho pero, a día de hoy, están disfrutando de los momentos que comparten juntos y están sabiendo apreciar la compañía del uno y del otro.

Así respondía Nagore Robles a una de las preguntas de sus seguidores respecto a su familia y, en concreto, a su padre. “Cuando os subo los vídeos de las bromas con él, los cuales son fantásticos, no se llega apreciar, todo lo que hemos tenido que integrar para llegar a este punto. De hecho seguimos en construcción, y muchas veces tenemos que separarnos para reencontrarnos en el momento idóneo, no vaya a ser que nuestros caracteres choquen como dos cabras montesas.”

Nagore Robles y Sandra Barneda

Según parece, con el tiempo ha sido capaz de ver los defectos de su padre y ser consciente de algunos de los errores en los que ella se ha visto reflejada, Que cómo he llegado a este momento? Pues escuchándome, protegiéndome con tiempo y espacio entre los dos, con los años, paciencia y mucha terapia. Por supuesto, también estoy orgullosa de él, nunca pensé que hubiera ningún atisbo de cambio o intención de aprendizaje por su parte, estaba totalmente equivocada. Ha habido evolución, ganas de mejorar y aunque muchas veces sea complicado, también escucha. Una vez me confesó que jamas nadie le había enseñado cómo debía tratar al otro, solo esperaba no llegar demasiado tarde”.

Ahora, está centrada en cultivar su estabilidad emocional y su paz mental y, en el terreno familiar, está intentando sanar las heridas del pasado que le han hecho daño y reconstruirse. “Llevamos unos días chocando, hasta que no hemos podido seguir soportando la tensión y hemos explotado. Cuando le he dicho las cosas que me lastiman con sus formas, me veía reflejada en él, retrocedía a otros momentos donde yo también he lastimado con mis formas, y veía el amor y paciencia del resto conmigo, y ahora la mía hacia él”. Aún así, la televisiva ha querido recalcar lo importante que es su padre para él y lo muchísimo que le quiere.