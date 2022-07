Nagore Robles desvela el motivo por el que se ha retirado de Telecinco

Nagore Robles se ha consagrado como uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. Su andadura en televisión comenzó hace varios años, con su paso por la casa de “Gran Hermano”, y aunque fue expulsada con el mayor porcentaje de votos de la historia del reality show, con el paso del tiempo se ha ganado el cariño de los espectadores. Sin embargo, de unos meses a esta parte, la tertuliana parece haberse esfumado de Telecinco, y desde que se canceló su programa de Cuatro, “Baila Conmigo”, no ha vuelto a dejarse ver en un plató.

Ahora, ha sido ella misma quien ha explicado las razones de su ausencia en Telecinco y Mediaset a través de sus redes sociales. Nagore Robles ha invitado a sus seguidores de Instagram a enviarle preguntas a las que se ha comprometido a responder, y una de ellas no ha podido ser más clara: “¿Por qué ya no sales en televisión?”. Lejos de esquivar la cuestión, la influencer -cuenta con más de un millón de fans- ha contestado con sinceridad: “Porque las cosas que me han ofrecido iban en contra de mi estado actual. Necesito hacer cosas que me llenen, que casen con mis principios y me sumen”.

Lo cierto es que, desde que se dio a conocer su ruptura con Sandra Barneda, Nagore Robles se ha centrado en sí misma y en mejorar su estado anímico. En más de una ocasión ha reconocido que no ha pasado por una buena temporada, ya no solo por la separación, sino por la inesperada muerte de una amiga, y ahora necesita paz y armonía para poder reponerse.

De hecho, recientemente compartió un mensaje en el que reconocía que el comienzo de verano había sido de lo más agridulce para ella, aunque espera aprovechar la época estival para mejorar: “Soy consciente de que estoy sanando heridas, unas intencionadamente y otras, de forma involuntaria. Sigo pensando que el mar y las lagrimas, son la mejor forma de curación. Así que este verano, estoy segura de que será toda una aventura, que traerá grandes experiencias y lecciones en esta nueva etapa. Sigue nadando…”.