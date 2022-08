Cuentan que funcionarios de élite de la SEPI avalan el enchufe de Maritcha Ruiz como nueva directora del Hipódromo de la Zarzuela. Lo extraño es que no haya sido aprobada y avalada por los jurados de «La Voz», «Mira quién canta», «Supervivientes» y «Tu cara me suena». Quizá lo haya sido y yo no me he enterado, que cuando las tres pistas del circo ofrecen números espectaculares, es difícil estar a todo. Otro número: en el país de los sordos se ha puesto de moda escuchar. También los de Ciudadanos, como Yolanda Díaz, harán un proceso de escucha por toda España. No se sabe si en realidad quieren escuchar o hacer turismo. Bien, nos van a escuchar muchísimo, vamos a ser el pueblo más escuchado del mundo, pero ¿se sabe bien para qué? ¿Qué van a hacer con todo lo escuchado en el gran auditorio nacional? ¿Harán al final un mix de rap, reguetón y coplas? ¿Van en busca, cual jurado televisivo, de la mejor voz de España?

Inés Arrimadas en una imagen de archivo FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Quizá quieran ver qué las posibilidades de contar con coros de apoyo, como los que usaban los demócratas griegos en sus comedias. A los políticos les van los coros desde antiguo: Stalin tenía los Coros y Danzas del Ejército Soviético (después, solo Ruso) y Franco, los Coros y Danzas de la Sección Femenina de la FET y de las JONS. Hitler se conformaba con los coros de Wagner. Todo vuelve, aunque con otras voces y otras ideas. Inés Arrimadas quiere sumar voces, aunque su mayor reto, confiesa, es conciliar: tiene dos hijos pequeños que no la dejan dormir. Quiere recuperar el sueño perdido, en el sentido literal.

El otro sueño es más difícil. Como le salen muy bien las albóndigas, debería presentarse a “MasterChef”. Eso ayuda mucho: mire a Tamara Falcó.