El hermano de Joaquín Prat desmiente a su familia y asegura que está limpio

La polémica rodeó la semana pasada a la familia de Joaquín Prat a raíz de las declaraciones de uno de los hermanos, Federico, que reveló que vivía en muy malas condiciones y que sus seres queridos no le ayudaban. “Me vine hace nueve años por amor, he estado yendo y viniendo porque yo vivía en Chipiona y ahora ya me he establecido aquí. Estoy viviendo en la calle porque no me queda otra”, señaló en una entrevista publicada en Canal 8. Sobre la relación con su familia, fue tajante: “No estoy contento con ellos y apenas nos hablamos. Es complicado”.

Teniendo en cuenta la controversia que salpicó a Joaquín Prat y a sus otros hermanos, no tardaron en emitir un comunicado en el que explicaban la complicada situación que, supuestamente, atraviesa su hermano: “Mi hermano Federico es un ser maravilloso con un corazón de oro. Es y ha sido siempre querido en casa, educado, cariñoso, sensible y es, desgraciadamente, también un adicto. (...) Finalmente y tras un duro camino, especialmente para mi madre, esto solo lo comprenderá quien haya tenido que vivir lo mismo en primera persona, el propio Fede escogió vivir en el sur y continuar con su adicción”.

Federico Prat en su entrevista en Canal 8 FOTO: La Razón (Custom Credit) Canal 8

Sin embargo, ahora ha sido Federico quien, a través de la revista “Lecturas”, ha desmentido a su familia y ha asegurado que ya no tiene ningún problema con las drogas. “Fui adicto hace cinco años, pero ahora estoy limpio”, señala en su entrevista. Además, lamenta que el comunicado que emitieron sus hermanos le ha perjudicado porque su única fuente de ingresos es la limosna que la gente le da cuando pide en la calle, y ahora se ha visto reducida desde que lo ven como a un drogodependiente. “Estoy mal. Todo esto me está repercutiendo mucho”, recalca el hermano de Joaquín Prat.