La delicada situación de Federico Prat, el hermano de Joaquín Prat: vive de la caridad y pide limosna en la calle

Federico Prat es el tercer hijo del matrimonio entre Joaquín Prat y Marianne Sandberg. Es el hermano más desconocido de Joaquín Prat y ahora mismo está pasando por uno de sus peores momentos. Sin trabajo, está atravesando por una delicada situación de precariedad y él mismo ha dado el paso para contar su testimonio en Canal 8 y hacer un llamamiento para volver al mundo laboral.

Actualmente, vive en La línea de la Concepción, en Cádiz, y vive en un pequeño piso de alquiler que lo paga gracias a la caridad y la ayuda de los que le rodean: “La gente es maravillosa, me dan de comer y me quieren mucho”, aseguraba en la entrevista Federico Prat. “Soy marino mercante pero de camarero, de pintor... lo que sea. Soy una persona honesta y trabajadora”, pedía después a la audiencia. Se trasladó a la provincia de Cádiz cuando se enamoró pero si situación se complicó: “Me vine hace nueve años por amor, he estado yendo y viniendo porque yo vivía en Chipiona y ahora ya me he establecido aquí. Estoy viviendo en la calle porque no me queda otra”, afirmaba en Canal 8.

Joaquín Prat y Jesús Calleja en 'Planeta Calleja' FOTO: La Razón Mediaset

“Ahora mismo tengo un techo donde quedarme, tengo mi casa y pago el alquiler con lo que saco de la calle. Yo no me lo gasto en droga ni alcohol, solo en mi alquiler e invito a todo el mundo a que lo compruebe”, aseguraba después. También ha confesado que la relación con sus hermanos es muy complicada y que por eso no les ha pedido ayuda a ellos. “No estoy contento con ellos y apenas nos hablamos. Es complicado”.

Joaquín Prat, por su parte, si habló sobre sus hermanos durante el programa de Jesús Calleja cuando fue uno de los invitados. Así se refería a ellos: “Tengo a mis hermanos Alejandra, Andrea y Federico, pero él es un chico especial (...) Al final todos elegimos un camino en la vida y esos caminos te alejan o te separan de quien te quiere”, dijo con cierta tristeza. ¿Qué habrá pensado el periodista cuando haya visto a su hermano en televisión? ¿Habrá descolgado el teléfono para llamarle?