El circo se anima: leo en este periódico que «Sánchez decide volver a pisar la calle para remontar». En la secta política, pisar la calle viene a ser como para los católicos pisar Fátima o Lourdes, algo taumatúrgico de lo que, en situaciones de emergencia, siempre se espera un milagro. De aquí a fin de año, Él hará como un Roca Rey triunfante (tan roca resistente como rey republicano) una treintena de paseíllos por su plaza mayor (España) «Piel con piel»: así llaman los Bolaños Boys a su estrategia. Pero no se entusiasmen, ardorosas señoras suyas: no habrá roce en modo reguetón ni amorosos piquitos. Piel con piel, pero siempre respetando el «solo sí es sí», que luego va y se cabrea Irene Montero y el equipo de seguridad del presidente, que teme la osadía de los pellizcos en el trasero aprovechando los tumultos. En cada salida, las «cheerleaders» monclovitas le cantarán parodiando a Sara Montiel en «El Relicario»: «Pisa moreno/ pisa con garbo/ que un relicario/ que un relicario me voy a hacer/ con el trocito de tu capote/ que haya pisado/ que haya pisado tan lindo pie».

El PSOE apuesta por que Él salga de las paredes de la Moncloa para vender los milagros del Gobierno, que hasta ahora no se han contado de un modo pastoral o evangélico. Él quiere recuperar la calle que tenía perdida de tanto volar por su metaverso, pero ¿está la calle preparada para el shock de su aparición en carne mortal, para tal deslumbramiento, para el magno espectáculo, para esta especie de «Encuentros en la Tercera Fase»?

Pedro Sánchez se da un baño de masas en Ecuador FOTO: Dolores Ochoa AP

Luego está el combate con Yolanda Díaz para ver quién pisa más calle y escucha mejor al pueblo. A mi izquierda, El Pimpollo de Madrid. Más a mi izquierda, la Zarina Gallega de Zara. Doce asaltos hasta 2023.