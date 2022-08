La marcha de Macarena Olona contagia a los políticos

Macarena Olona, ex de Vox, se fue de la política para irse de marchita: convocó ayer a sus fieles (nunca mejor dicho) para hacer juntos el Camino de Santiago. «Será un placer que recorramos el Camino juntos. Yo me haré cargo del gasto si la dificultad para no hacerlo es económica», escribió en las redes. O sea, que además de invitar a compartir con ella el Camino, paga los bocatas, la posada y las tiritas para las ampollas. Dale alegría a tu cuerpo, Macarena. Generosa a tope. Pero ¿qué fe política quiere recuperar Olona después de su despedida de Vox? No se sabe, pero su vocación marchosa y espiritual está contagiando a los políticos sociatas, ahora dispuestos a recorrer España pregonando el apocalipsis invernal y las virtudes del ahorro energético. Hacen votos para conseguir votos.

Macarena Olona ha comenzado este lunes el Camino de Santiago en Sarria, arropada por simpatizantes FOTO: Eliseo TrigoEFE/eliseo trigo EFE

Cuentan que Él peregrinará a Argelia a todo gas (Falcón) para explicarle al presi argelino que lo del Sahara marroquí fue un lapsus que no volverá a repetirse, y le recitará la sura del Corán que habla del perdón de Alá, el Misericordioso entre los Misericordiosos. Ione Belarra peregrinará a Buenos Aires para postrarse a los pies de santa Cristina (Kirchner), animada por el aliento espiritual de Evita. Santa Cristina, leo, es la patrona de los locos: Ione quiere un cambio y que se la reasigne como patrona del progresismo rojo, morado y arco iris.

Irene Montero peregrinará a Laponia para convencer a Papá Noel de que abandone el heteropatriarcado y en las próximas Navidades reparta los regalos con Mamá Noel y su hija Noelita, que es trans y queer. Ah, y Alberto Garzón peregrinará a Italia para pedir a Gepetto que cree a Pinocha, hermana de Pinocho, para que niños, niñas y niñes jueguen libremente con cualquiera de los dos, sin estereotipos. Continuará. Continuará.