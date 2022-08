¡Malditas hemerotecas!, debería clamar Él

Perdonen por el titular: es que pareciera que Él ya no clama por nada. Sencillamente, le da lo mismo lo que descubran de su pasado porque vive en el futuro y la verdad del presente no le alcanza. Sí que le gustaría a modo de caprichín, imagino, que las hemerotecas enterraran durante 50 años, como los secretos oficiales, todo cuanto un presidente en activo haya manifestado en el pasado reciente y remoto. Por decreto-ley. Es viral el vídeo de la entrevista de Risto Mejide a Sánchez cuando era líder de la oposición. Dice Él: «Siento vergüenza de que un político indulte a otro político». Añade: «Hay que acabar con los indultos políticos». Muy propio ahora que tanto se habla del indulto a José Antonio Griñán que estudiará el Consejo de Ministros, o sea, Él.

AME1841. TEGUCIGALPA (HONDURAS), 26/08/2022.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ofrece declaraciones a la prensa tras una reunión con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, hoy, en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa (Honduras). El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realiza una visita oficial al país centroamericano. EFE/ Bienvenido Velasco FOTO: Bienvenido Velasco EFE

No creo que llegue a decir con Walt Whitman: «Me contradigo, contengo multitudes». En remota previsión de que algún periodista se atreviera a preguntar por el asunto, Bolaños podría inspirar a la portavoz Pilar Rodríguez que respondiera entre sonrisa y sonrisa: «El hombre que dijo eso hace años, no es el mismo de hoy: ahora es el presidente. Es otro tiempo y otras circunstancias». O también: «El aspirante al poder nunca es el mismo hombre que alcanza el poder». Ahí está la clave: el síndrome de la Moncloa es en realidad la Metamorfosis de la Moncloa. Puro Kafka. Solo que en este caso Él no se despierta una mañana transformado en insecto: se despierta cada día más seductor y más resistente a todas las contradicciones y vergüenzas. No acabamos de enterarnos: Él es un ser superior en constante evolución. Eudald Carbonell, antropólogo, advierte: «Hay algo en la selección cultural que no funciona porque cada vez hay más imbéciles». No importa: el ser evolutivo superior corre todos los riesgos.