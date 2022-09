Esther Doña rompe su silencio y aclara la polémica de su ruptura con Santiago Pedraz

Recientemente se ha dado a conocer que Santiago Pedraz y Esther Doña han tomado caminos separados, y la noticia de su ruptura llegaba solo una semana después de que se anunciara su compromiso en una conocida revista del corazón. El juez acusó a su ex de haber engañado al medio de comunicación, siguiendo adelante con el reportaje aun sabiendo que ya habían roto.

Ante esta situación en la que su imagen se ha visto afectada, Esther Doña ha dado un paso al frente para explicar cómo se produjo la ruptura. La viuda del marques de Griñón asegura que el juez le envió un mensaje confuso por WhatsApp y que entendió que se trataba solo de un arrebato, no de una ruptura definitiva, por lo que decidió seguir adelante con el reportaje de la revista. A continuación, la entrevista completa con la socialité:

Esther Doña y Santiago Pedraz FOTO: Instagram

-¿Cómo se encuentra?

Estoy bien, estoy tranquila.

-¿Está tranquila después de todo lo que ha pasado en estas últimas semanas? Se le acusa de haberse aprovechado un poco de la situación...

Mira, yo lo único que quería decir es que las declaraciones que tenía que hacer ya las he hecho y lo único que quiero puntualizar es que el día 20 de agosto yo recibí un mensaje en el que se me decía: ‘Nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos’. Intenté ponerme en contacto con él, no lo conseguí y entonces decidí hablar con su hermano y comentarle a su hermano el mensaje que recibí. Lo único que recibí es otro mensaje que me decía que como se me ocurría hablar con su hermano cuando él no le había contado nada a nadie entonces no sé, no entiendo nada.

-¿Por qué cree que Santiago ha reaccionado de esta forma?

No lo sé, la verdad es que creo que soy la primera sorprendida en la manera de actuar que Santiago Pedraz está teniendo y ya te digo que el mensaje yo lo recibí el día 20 y luego, pues eso, que no le había contado nada al hermano.

Esther Doña y Santiago Pedraz FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

-Quiere puntualizar que ese mensaje se lo envió el día 20, no el 12, como él dice, ¿no?

Exacto. Es del día 20 y si él lo tenía tan claro que la relación estaba rota, lo podría haber parado él también porque yo no sabía que la relación estaba rota. Desde luego él sí que lo sabía y es como que la historia se repite en su vida.

-Parece que tuviera miedo al compromiso, pero ¿él no se lo decía en ningún momento?

En ningún momento me hizo él sentir eso, para nada.

-¿Qué pasó el día 12?

El día 12 volvimos de Ibiza y el 13 nos íbamos para Málaga.

-Entonces, ¿por qué dice que fue entonces cuando rompieron la relación?

Porque desde el 12 no nos vimos. Desde el 12 no nos vimos, pero el mensaje que yo recibí fue el día 20. Luego intenté contactar con él cómo he dicho, no lo consigo, hablo con su hermano, recibo otro mensaje de por qué he hablado con su hermano cuando nadie sabía nada, entonces pienso que es un arrebato y ya.

Esther Doña y Santiago Pedraz FOTO: Raúl Terrel Europa Press

-¿En ningún momento ha vuelto a hablar con Santiago?

No.

-La frase textual que ha dicho él es que no pensaba que usted fuera así...

Es que todo eso me está sorprendiendo muchísimo, o sea, no sé a que se refiere, no entiendo y lo que me gustaría ya es zanjar este tema. Esta relación se ha roto, que cada uno sigamos nuestra vida, nuestro camino y, bueno, yo volviendo a mi rutina, llevando a mi perra a la peluquería y haciendo mi deporte.

-¿Tiene ganas de hablar con él?

Sí, por supuesto.