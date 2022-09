Ortega Cano y Ana María Aldón, juntos por el bien de su hijo

Juntos pero cada uno por su lado. Así se ha podido ver esta misma mañana a José Ortega Cano y Ana María Aldón en el primer día de colegio de su hijo José María, al que han acompañado al autobús escolar, mostrándose como una familia muy unida.

Mientras Ana María Aldón intentaba sonreír, Ortega Cano salía de su casa cabizbajo y bastante serio. El matrimonio escuchaba las indicaciones de la monitora del bus, y poco después volvían al domicilio sin querer dar declaraciones. El torero simplemente ha querido asegurar que se encuentra “bien, estupendo”.

Una aparición pública que llega después de su última aparición televisiva en ‘Ya es verano’, donde Ortega Cano decidía que era el momento de zanjar rumores y hacer una llamada telefónica para aclarar su situación actual con Aldón; y mientras su hija Gema Aldón estalla este mismo miércoles en la portada de ‘Lecturas’ contra el diestro y da la cara por su madre animándola a separarse: “No la valora. No le da su sitio”. “José no es familia de mi madre, la familia te apoya y a mi madre su marido no la apoya en ningún momento”, declara en dicha revista.

A pesar de que durante las últimas semanas han evitado coincidir, desde hace algunos días viven bajo el mismo techo e intentan volver a la rutina, aunque por el momento parece que por separado, ejerciendo de familia unida por el bien de su hijo, como bien aseguró Aldón.